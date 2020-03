Municipales à Sault : deux listes... avec les mêmes têtes de liste qu'en 2014

A Sault, le maire sortant Claude Labro est à nouveau candidat face à son opposant au conseil municipal Patrice Aubert. La guerre du parc Naturel régional du Ventoux n'aura plus lieu pour ces élections municipales 2020 mais les deux hommes s'opposent sur la résidence d'artistes dans l'ancien collège.

À Sault, 1.400 habitants à presque 800 m d'altitude au pied du Ventoux, la campagne 2020 ressemble presque à celle de 2014. On prend les mêmes et on recommence. Le maire divers gauche Claude Labro est candidat pour un deuxième mandat à la tête de liste Sault Avec Vous. À droite, son opposant Les Républicains au conseil municipal Patrice Aubert mène la liste Bien Vivre A Sault.

Il avait fondé le comité des opposants au parc naturel du Ventoux. S'il est élu, Patrice Aubert sera vigilant : "je ne vais pas m'opposer à quelque chose voté par une majorité. Je saurai défendre les intérêts des ruraux. Nous avons des intérêts différents des Carpentrassiens... J'espère que ce ne sera pas une gestion par des urbains pour des ruraux".

Patrice Aubert avait quitté un conseil municipal consacré au parc. Sa liste Bien Vivre à Sault veut proposer une autre gouvernance : "une façon de gouverner la cité qui sera complètement changée par rapport à l'équipe en place. Nous voulons ouvrir la mairie, donner la parole aux citoyens pour qu'ils s'expriment quand des projets impliquent la mairie sur plusieurs années comme le Parc Naturel Régional du Ventoux ou le Milieu".

Tourisme culturel contre priorité aux saltésiens

Ce projet du Milieu, c'est la résidence d'artistes que le maire sortant installe dans l'ancien collège de Sault. Claude Labro veut créer une autre dynamique touristique : "l'idée d'accueillir des artistes, c'est créer un lien avec le village, nos écoles, notre moulin, notre bibliothéque. C'est très important. Développer la zone artisanale est aussi nécessaire. Tous ces maillons vont permettre au village de prendre une orientation plus dynamique. Une mairie créée un dynamisme. La culture fonctionne toute l'année. Le Milieu, ce n'est pas une verrue qu'on va mettre au milieu du village en oubliant les artistes. Pour nous, c'est un projet qui doit impérativement créer une cohésion à Sault. Il faut que chacun y adhère".

Patrice Aubert n'adhère pas à ce projet : "quand je vois les travaux avec un ascenseur pour les artistes. je me dis que finalement les gens de Sault sont délaissés. Dans la mairie, vous n'avez pas d’accès handicapé. Je dis: la priorité, c'est les gens de Sault". Patrice Aubert souhaite installer des caméras de vidéo-protection à Sault. Le maire Claude Labro et la liste Sault Avec Vous veulent encourager le civisme :"les poubelles, les chiens qui traînent. Au delà de la punition, on peut faire quelque chose par l'incitation au civisme avec des challenges".

Un troisième candidat avait animé la campagne à Sault avec des déclarations parfois véhémentes. Christophe Chalençon, figure des Gilets Jaunes renonce finalement à déposer une liste "par manque de compétences".

Claude Labro, maire sortant et tête de liste Sault Avec Vous © Radio France - Philippe Paupert