Municipales à Sens : Mathieu Bittoun compte profiter du vent favorable aux listes écologistes

Après de bons scores aux Européennes l'an dernier, Europe Écologie Les Verts a le vent en poupe pour les municipales. A Sens dans l'Yonne, le parti soutien la liste "Sens écologie et solidarité" également soutenue par la France Insoumise et le Parti communiste. Une ligne verte et rouge revendiquée.