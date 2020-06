Municipales à St-Jean-de-Védas : les candidats adaptent leur campagne à la crise du Covid-19

À cause du coronavirus, pas de meetings, pas de distribution de tracts pour cette campagne 2020

Saint-Jean-de-Védas, deuxième! Les 8.534 électeurs de la commune de la métropole de Montpellier retrouvent au 2nd tour les quatre candidats qui étaient déjà en lice au 1er tour : tous se sont maintenus. Isabelle Guiraud (Divers centre), la maire sortante, 39% des voix; François Rio (Divers gauche), 38%; Gérard Théol (Rassemblement national), 12,5%; et Eric Chaveroche (Divers droite), 10,5%.

C'est une campagne particulière que le quatuor va devoir mener d'ici le 29 juin. Pas de réunions publiques, pas de tractage sur les marchés, le porte-à-porte à éviter, bref chacun va devoir respecter les mesures barrières liées à la crise sanitaire.

Tractage dans les boites aux lettres plutôt que sur les marchés

Pour commencer, il faut attirer l'attention selon Isabelle Guiraud. "Nous avons des t-shirts bien siglés et nous nous promenons dans les quartiers. Des balades à vélo également, en groupe, donc nous avons une visibilité mais d'une autre manière".

François Rio a choisi le masque pour se distinguer : "on peut continuer à discuter sans aucun souci à partir du moment où on le porte donc j'ai fait imprimer des masques avec le nom de la liste pour qu'on soit tous identifiés dans le village tout en échangeant avec les Védasiens".

Garder le contact avec les électeurs en respectant les gestes barrières

Gérard Théol, comme les autres candidats, continue d'aller à la rencontre des électeurs "avec distance réglementaires et masques". Pas l'idéal selon lui, "on aime mieux le contact direct, parler les yeux dans les yeux mais qu'est-ce que vous voulez? On est bien obligés de faire avec, pas la peine de se lamenter".

Eric Chaveroche, lui aussi, préfère les contacts alors il juge cette campagne "très, très, très spéciale. Là, nous n'avons quasiment aucun contact. C'est très frustrant".

Campagne 2.0

Tous s'accordent à dire que les réseaux sociaux sont cette année inévitables. Mise en ligne de vidéos et de textes pour Isabelle Guiraud, quand François Rio prévoit deux Facebook Live avec questions-réponses. Gérard Théol reconnait qu'il n'est "pas un professionnel là-dessus" alors il a "décidé de s'y mettre" parce qu'il est bien obligé. Tout comme Eric Chaveroche, loin d'être "un adepte des réseaux sociaux" mais qui a des personnes dans son équipe "qui sont très fortes et s'occupent de ça".