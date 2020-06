Municipales à Strasbourg : Alain Fontanel et Jean-Philippe Vetter font alliance à la dernière minute

Stratégie concertée ou alliance conclue juste avant le dépôt des listes, Alain Fontanel, actuel premier adjoint de Roland Ries, et Jean-Philippe Vetter, conseiller municipal LR, ont choisi de fusionner leurs listes. C'est une triangulaire qui se jouera finalement au second tour à Strasbourg.

Coup de théâtre de dernière minute, ce mardi soir 2 juin 2020. C'est une triangulaire, et non une quadrangulaire, qui se jouera finalement à Strasbourg dimanche 28 juin, pour le second tour des élections municipales. Alain Fontanel et Jean-Philippe Vetter ont fait durer le suspens, le temps, sans doute de s'assurer que leurs deux rivales ne feraient pas alliance.

Au tout dernier moment, à 18h, à l'heure ultime du dépôt des listes, les deux candidats ont donc annoncé qu'ils feraient liste commune. C'est Alain Fontanel qui prendra la tête de cette nouvelle liste, baptisée "Unis pour Strasbourg". Jean-Philippe Vetter est en troisième position.

Sur cette liste on retrouve un certain nombre de conseillers municipaux sortants ainsi que des personnalités politiques strasbourgeois de droite, comme Jean-Philippe Maurer, Thierry Roos ou Elsa Schalck. On trouve aussi d'anciens adjoints de Roland Ries comme Nicolas Matt, Françoise Buffet et Paul Meyer.

Jouer l'efficacité plutôt que la logique politique

Pour rappel, quatre listes étaient en mesure de se maintenir dans la capitale alsacienne. Après des négociations infructueuses, alors qu'elle lui avait elle-même tendu la perche il y a quelques jours à peine, l'écologiste Jeanne Barseghian, arrivée en tête le dimanche 15 mars avec près de 28% des voix, n'a pas voulu fusionner avec la socialiste Catherine Trautmann, qui avait, elle, récolté près de 20% des suffrages.

Motif officiel de la rupture : la présidence de l'Eurométropole et des divergences de programme. pas question de choisir à l'avance qui dirigera l'Eurométropole en cas de victoire, c'est aux maires des communes de l'Eurométropole de décider, invoquait ce mardi la tête de liste écologiste. Elle signalait aussi des divergences sur des projets de programmes routiers avalisés par les candidats socialistes.

De son côté, Catherine Trautmann a dénoncé le manque de dialogue et le manque de considération manifestés par les négociateurs de la liste écologiste.