Municipales à Strasbourg : Mathieu Cahn se retire de la liste socialiste

Strasbourg, France

"C'est ma décision", commente Mathieu Cahn au micro de France Bleu Alsace. L'adjoint au maire de Strasbourg annonce mercredi 12 février qu'il se retire totalement de la liste socialiste sur laquelle il occupait la deuxième position en vue des élections municipales de mars prochain. Le 5 février déjà, il avait renoncé à la tête de liste au profit de Catherine Trautmann.

En cause : des photos de femmes nues

La raison de ce retrait : des révélations de Mediapart mardi, au sujet d'une page internet sur laquelle Mathieu Cahn a posté il y a plusieurs années des photos de jeunes femmes nues ou en petite tenue - avec leur accord - ainsi que des soupçons de relations sexuelles tarifées, là encore il y a plusieurs années, à une époque où la pénalisation des clients n'existait pas. Le Parti socialiste bas-rhinois dément avoir eu des pressions venant des instances nationales afin de rétrograder ou faire retirer Mathieu Cahn de la liste. Le 5 février en revanche, lors de son renoncement à la tête de liste, il n'était pas question de cette affaire, mais du procès pour harcèlement sexuel visant l'ancien directeur de la Maison des associations, dont Mathieu Cahn était le président.

Mathieu Cahn confirme avoir pratiqué la photographie en amateur et avoir fait poser des femmes dévêtues, parmi d'autres photos de type portrait ou paysage. Il dément en revanche avoir eu des relations sexuelles tarifées.

"Je fais le choix de me retirer pour ne pas nuire à l'équipe que je conduis et pour ne pas nuire à ma famille et mes amis, explique Mathieu Cahn, au micro de France Bleu Alsace, qui affirme qu'il avait proposé de se retirer totalement dès la semaine précédente. Certains cherchent à instrumentaliser des faits qui ont plus de dix ans, qui relèvent de de ma vie privée, et qui n'ont rien d'illégal. On profite d'un contexte pour me salir, alors que je n'ai rien fait de répréhensible. C'est le tribunal de l'opinion qui compte aujourd'hui."