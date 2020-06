Municipales à Strasbourg : pas d'accord entre écologistes et socialistes

Après des heures de négociations, les listes de Catherine Trautmann (PS) et de Jeanne Barseghian (EELV) n'ont pas réussi à s'entendre à Strasbourg. Chacune partira de son côté au second tour. Il n'y aura pas de liste d'union de la gauche.

Les négociations n'ont finalement pas abouti ce mardi après-midi entre Catherine Trautmann (PS) et Jeanne Barseghian (EELV) pour une alliance au second tour des élections municipales à Strasbourg. "La méthode et les conditions qui nous ont été proposées portant sur le principe de gouvernance à la ville comme à l'Eurométropole et sur le projet municipal ne sont pas acceptables. Il ne peut y avoir d’accord sans réciprocité. Il ne peut y avoir d’accord sans confiance et sans soutien de la part de la tête de liste à mon égard. Je n’ai connu, dans le cadre de ces négociations que de la défiance depuis le début", indique Catherine Trautmann dans un communiqué de presse.

Quelques minutes plus tard, dans un autre communiqué de presse, Jeanne Barseghian rétorque : "C’est avec regret que je prends acte de l’échec de ces négociations, et ce malgré les offres multiples, équilibrées et respectueuses que nous avons mises sur la table. (...) Seule importait à l’équipe de « Faire Ensemble Strasbourg » d’imposer la présidence de Catherine Trautmann à la métropole. (...) De plus, de vraies divergences de fond sont apparues sur les questions d’infrastructures routières, d’accessibilité, de partage de l’espace public ainsi que des investissements nécessaires à la transformation écologique de la ville".

Vers une quadrangulaire ?

On ne sait pas encore s'il y aura une alliance entre Alain Fontanel (LREM) et Jean-Philippe Vetter (LR), sinon le second tour des élections municipales à Strasbourg prend le chemin d'une quadrangulaire. Le 15 mars, l'écologiste Jeanne Barseghian était arrivée en tête (27,87%), suivie d'Alain Fontanel (LREM -19,86%), juste devant la socialiste Catherine Trautmann (19,77%) et Jean-Philippe Vetter (18,26% des voix).