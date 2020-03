Municipales à Thonon : qui succèdera à Jean Denais ?

"Passion Thonon", Astrid Baud-Roche

Parmi les historiques de l'équipe de Jean Denais, c'est l'adjointe à l'éducation Astrid Baud-Roche qui a repris la main. Mais la candidate ne veut surtout pas être désignée comme son héritière. "Notre liste, c'est 75% de renouvellement. Donc il y a une rupture. La rupture aussi, c'est sur la méthode de travail". Et si ses adversaires lui rappellent qu'elle a travaillé 20 ans aux côtés de Jean Denais : "oui, et alors ? Vous avez un travail en commun avec votre patron, est-ce que vous validez tout ce qu'il fait ?" Ses priorités : l'éducation et la jeunesse, et la transition écologique. Elle propose notamment la création d'un parc place des Arts "comme il existait il y a 50 ans" avec un kiosque à musique et des aires de jeux, "et on enlève les bus parce que les bus n'ont pas à stationner en cœur de ville, ça ne se fait plus nulle part."

"Réussir Thonon", Christophe Arminjon

Christophe Arminjon est vu depuis des années comme l'adversaire historique de Jean Denais... même si certains candidats rappellent que l'élu n'a quasiment jamais voté contre un budget au conseil municipal ces dernières années. Divers droite également, il se présente toutefois comme une alternative : "il y a une attente de changement, après 25 ans c'est assez logique." Un changement qu'il salue, et qui représentera selon lui "nécessairement plus de démocratie et d'ouverture" pour la ville. Christophe Arminjon met l'accent sur l'urbanisation de Thonon "que les gens vivent comme une oppression, il faut qu'on arrête de se lancer dans le tout béton". Il insiste aussi sur la redynamisation du centre-ville, et sur la transition écologique "à intégrer dans toutes les politiques publiques."

"Nouvelle Ère", Jean-Baptiste Baud

"Moi je ne me situe pas du tout dans l'héritage de Jean Denais, mais dans une rupture nette !" explique le conseiller régional socialiste Jean-Baptiste Baud, à la tête de la liste divers gauche Nouvelle Ère, "ça fait 25 ans que nous assistons à une centralisation du pouvoir, et à un laisser-aller généralisé, sur l'urbanisme, sur le centre-ville". L'objectif : le renouvellement des pratiques et du personnel politique. Et même si la mairie de Thonon est toujours restée à droite sous la V République, lui estime "que la gauche a largement sa place, sur les enjeux écologiques, et sur le besoin de politique sociale. Il faut savoir qu'il y a plus de 13% de la population de la ville en dessous du seuil de pauvreté. avec une inégalité sociale forte". Jean-Baptiste Baud propose notamment la gratuité des transports en commun.

"Le Printemps de Thonon", Isabelle Naïm Christin

C'est la liste citoyenne de ces élections municipales à Thonon, menée par Isabelle Naïm Christin, de la France Insoumise. S'y retrouvent aussi des membres du PCF, de Génération.s, et des gilets jaunes. "On n'envisage pas le travail municipal comme il a été fait ces dernières années, avec un conseil municipal comme une chambre d'enregistrement. Le maire tranche, mais pas de manière autoritaire" développe Isabelle Naïm Christin, qui a été désignée tête de liste par les membres du mouvement. Parmi les propositions, on retrouve la gratuité des transports publics par bus - "même si évidemment ça passe aussi par l'agglo" précise Isabelle Naïm Christin - ou encore la mise en place d'une assemblée de citoyens tirés au sort pour discuter des grands projets de la municipalité.

"Thonon Ecologie : le Défi Vert" avec Elisabeth Charmot

Elisabeth Charmot est conseillère municipale depuis 6 ans à Thonon, dans l'opposition, et porte une candidature écologiste. "Je pense que les gens ont beaucoup changé à Thonon, qu'ils sont devenus écolos, qu'ils sont prêts à avoir une femme à la tête de la ville". Dans son projet, il y a la révision du plan de circulation de la ville, en lui donnant une continuité piétonne de la gare au bord du lac. Elisabeth Charmot souhaite avoir un "adjoint transversal à l'environnement", qui aurait un regard sur toutes les autres compétences et disposant d'un droit de veto. Pour ne pas plomber son bilan carbone, elle n'est pas allée récupérer à Annecy les carnets de dons pour le financement de sa campagne. Donc peu de moyens, mais "l'avantage, c'est qu'on a une campagne complètement éthique, on est sûr de rester indépendant et de ne rien devoir à personne" sourit-elle.

"Osons Thonon", Nicolas Ravet

Osons Thonon est soutenu par La République en Marche, et menée par Nicolas Ravet. La composition de la liste a bien connu quelques soubresauts au cours de ces dernières semaines, mais "c'est la vie normale d'une élection" relativise Nicolas Ravet. "Oui, on n'a pas la campagne la plus facile par rapport au contexte national, mais moi je l'assume". Pour lui la ville n'est pas un héritage. "Les gens ont envie de changement, les gens ont envie de jeunesse", "bien malin qui aujourd'hui saura donner un résultat, on a toutes et tous notre chance concernant le premier tour, et je pense que les gens regardent beaucoup le projet". Nicolas Ravet porte notamment celui d'une requalification de tout le centre-ville, pour "redonner un poumon" aux habitants et "surtout une attractivité économique".

"J'aime Thonon", Franck Dalibard

Franck Dalibard s'est déclaré candidat il y a deux ans, et mène campagne depuis. "Pour réunir des gens qui ne pensent pas la même chose, il faut du temps pour mettre en place un consensus et c'est ce qu'on a fait. Tout le monde devrait partir deux ans ou trois ans avant" défend-il. Sa liste se veut totalement apolitique, et se différencie par des propositions plutôt insolites, comme faire de Thonon "la capitale de la gastronomie savoyarde", en soutenant la formation à l'école hôtelière et en créant un "food-court", un lieu de gastronomie, culturel et festif. Son programme propose également la mise en place d'un dispositif "pipi-friendly" pour les seniors qui ne viennent plus en centre-ville pour des raisons physiques, et qui pourront rentrer aux toilettes chez un commerçant, "qui redevient un lien social".