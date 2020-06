Bernard Paineau est arrivé en tête lors du premier tour des élections municipales à Thouars. Le président de la communauté de communes du Thouarsais se dit "confiant" pour le second tour, dimanche 28 juin.

Municipales à Thouars : Bernard Paineau, "confiant" pour le second tour

Bernard Paineau est arrivé en tête du premier tour avec plus de 38% des voix

Suite de notre tour d'horizon des élections municipales à Thouars, où c'est une triangulaire qui attend les électeurs. Le 15 mars dernier, Bernard Paineau est arrivé en tête avec près de 39% des voix. Le président de la communauté des communes du Thouarsais mène la liste "Thouars pour ambition", une liste "d'ouverture", précise-t-il. "J'assume le fait d'être favori, même si le taux de participation était trop faible. J'espère qu'il sera plus important au deuxième tour mais de toute façon je ne pense pas que ça aurait changé les équilibres. Je suis confiant. La dynamique n'est pas retombée", assure Bernard Paineau.

L'enjeu de l'attractivité

Le candidat met au centre de sa campagne l'attractivité. "Il faut travailler contre l'image négative que l'on donne à cause de problèmes de propreté, d'entretien, de sécurité. Le rôle de police du maire c'est quelque chose que l'on va prendre à bras-le-corps", précise Bernard Paineau, taclant au passage Patrice Pineau le maire sortant candidat à sa réélection.

Tacle aussi en direction d'Alain Ligné, maire entre 2005 et 2008. "L'ambition c'est de gérer avec beaucoup de rigueur budgétaire, c'est quand même ma spécialité. Ce n'est pas le cas de tous les candidats qui se présentent contre moi. M. Ligné a quand même cruellement endetté la ville en trois ans".

Bernard Paineau favorable à un bowling à côté du nouveau cinéma. Le candidat veut aussi des espaces de jeux pour les jeunes, ré-aménager la place Lavault, la rue de la Porte de Paris, créer un centre de congrès, "un peu polyvalent où l'on peut faire des expositions, des salons, des congrès. Pas un Bocapole bis mais sur une ville de la taille de Thouars, il n'y a même pas de salle des fêtes", regrette-t-il.

Dans le programme également, des mesures pour l'environnement et la création de commissions consultatives, à parité d'élus et d'habitants dans les communes associées et les quartiers de la ville.

Un projet de digitale académie

"Il y a aussi un enjeu de crise", estime Bernard Paineau. Cela veut dire "accompagner les gens qui ont souffert. Je pense aux anciens, ça nous a donné des idées nouvelles sur la façon de rompre l'isolement. Pour aider les jeunes aussi, le commerce".

Pour les jeunes, le président de la communauté de communes a déjà engagé un projet de digitale académie. "C'est un endroit connecté, où l'on est en télé-études, raccroché à des universités en France et appuyés sur des tutorats locaux. On espère l'ouvrir dès septembre ou octobre pour une dizaine d'étudiants", détaille Bernard Paineau.

Les autres candidats pour le second tour des municipales à Thouars sont Alain Ligné, ancien maire de Thouars entre 2005 et 2008, tête de la liste "Energie thouarsaise", arrivé deuxième (28,7%). Et Patrice Pineau maire sortant de Thouars qui mène la liste "Thouars citoyenne" en binôme avec Philippe Cochard (25,5%).