Municipales à Thouars : Patrice Pineau, le maire sortant, espère une "remontada"

Arrivé troisième du premier tour des municipales à Thouars avec un peu plus de 25% des voix, Patrice Pineau, maire sortant, est déterminé pour le second tour qui se déroule dimanche 28 juin.

"C'est une nouvelle élection", estime Patrice Pineau, maire sortant de Thouars qui mène la liste "Thouars citoyenne" en binôme avec Philippe Cochard. Liste arrivée troisième le soir premier tour des élections municipales avec un peu plus de 25% des voix. "Une élection c'est comme le sport, le match n'est pas terminé avant d'être joué, on parle souvent de remontada, pourquoi pas ici. C'est encore jouable surtout qu'il y a eu une forte abstention au premier tour", rappelle l'élu. Le 15 mars, près de 60% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

Que personne ne reste sur le bord du chemin

Patrice Pineau revendique porter "des valeurs de gauche". Ce qui le différencie des autres listes ? "Nous plaçons l'homme et la femme au cœur de notre projet. On parle développement économique, écologie, bien vivre mais c'est dans l'intérêt des habitants du territoire. Il ne s'agit pas de parler de croissance pour le bénéfice, le capital, mais pour l'intérêt de chacun et que personne ne reste sur le bord du chemin".

Le maire sortant prône "un contrat social avec les Thouarsais". Cela veut dire développer la solidarité : aider les plus fragiles, plus de présence des services publics. Mais aussi développer l'économie et l'accès à l'emploi : plus de formations, un meilleur accompagnement des porteurs de projets ou encore un développement de l'économie sociale et solidaire. "On envisage la création d'un tiers lieu dans centre-ville, de développer des activités comme la recyclerie, la livraison de courses à vélo", détaille Patrice Pineau.

L'environnement a aussi une place importante. Tout comme l'échange. "Il y a déjà deux conseils citoyens à Thouars, on souhaite que ce soit élargi à l'ensemble de la commune nouvelle", précise le maire sortant.

Des mesures immédiates pour faire face à la crise

Et puis il y a les mesures à prendre pour faire face à la crise économique et sociale qui découle de la crise sanitaire. Patrice Pineau propose la création d'un fonds de soutien à la vie locale de 150.000 euros pour aider les familles qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Pour les jeunes, renforcer les moyens de la mission locale et un "chèque-jeune" "pour les aider pour aller à un entretien d'embauche ou acquérir du matériel pour une formation en apprentissage", explique Patrice Pineau qui veut aussi des mesures de soutien pour les associations en difficultés et les commerçants.

Les autres candidats pour le second tour des municipales à Thouars sont Bernard Paineau, président de la communauté de communes, tête de la liste "Thouars pour ambition", arrivé en tête au premier tour (38,7%) et Alain Ligné, ancien maire de Thouars entre 2005 et 2008, tête de la liste "Energie thouarsaise", arrivé deuxième (28,7%).