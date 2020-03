Municipales à Tonnerre : Cédric Clech élu dès le premier tour

Le centriste Cédric Clech a été élu dimanche soir dès le premier tour des élections municipales en obtenant 61,74% des suffrages exprimés. Il a battu la maire sortante, la centriste Dominique Aguilar 25,23%. La liste menée par Nabil Hamam arrive en troisième position avec 13,01%.

"Un besoin de changement"

Cédric Clech, le nouvel élu, estime qu'il y avait un "besoin de changement". "Le score est très important, on est très fiers, on est très contents. Le rassemblement et nos propositions ont fait le plein. Les colistiers étaient issus de tous bords. Le programme a été travailler pendant près d'un an. C'est une vraie réussite. Le plus gros bémol c'est la situation qu'on connaît (dans le contexte de crise du coronavirus, ndlr), on va avoir une grosse responsabilité dans les prochains jours. Nous sommes tous réunis ce soir et on pense à demain déjà."

Le détail des résultats à Tonnerre