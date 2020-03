Municipales à Toul : duel sans étiquettes au pied de la cathédrale

Il devrait y avoir un seul tour à Toul avec un duel entre une liste de gauche et une autre de centre droit pour les municipales. Les candidats ont fait valser les étiquettes. Une élection sans l'extrême droite et où Nadine Morano «n’est plus un sujet de politique locale».

Ne cherchez pas les étiquettes, les candidats aux municipales à Toul ont fait valser les noms de partis et leurs documents de campagne ne donnent aucune indication, ça semble être la règle de ce scrutin.

Alde Harmand, maire sortant, se veut un maire de gauche – mais n’est plus socialiste depuis quatre ans – et son rival, Etienne Mangeot s’affiche sans étiquette même s’il avoue avoir été viré de l’UMP en 2015. L’avocat trentenaire, qui fait campagne depuis plus d’un an à Toul, confie que Nadine Morano «n’est plus un sujet de politique locale» dans la ville.

Poissonnier et Ehpad pour animaux

Pour se maintenir dans l’imposante mairie au pied de la cathédrale de Toul, Alde Harmand mise sur son bilan et entend embellir la ville centre à l’intérieur des remparts. En rénovant quelques bâtisses que certains propriétaires privés laissent à l’abandon, mais aussi en achetant des cellules commerciales pour y faire revenir un poissonnier ou un vendeur de maroquinerie. Un programme qui veut mettre en valeur le monde associatif.

Un seul tour le dimanche 15 mars

Son rival met en avant la sécurité en misant sur l’augmentation des effectifs de la police municipale mieux équipée et entend installer un nouveau parking arboré et transformer la patinoire de Toul en halle couverte avec une partie dédiée aux producteurs locaux. Autre proposition : la création d'un "Ehpad pour animaux".

La mairie de Toul prisée par deux listes, dimanche 15 mars. © Radio France - Thierry colin

Le duel sans étiquette se fera sans le Rassemblement national qui avait pourtant martelé son intention de faire campagne dans la cité mais qui n’a pas réussi à réunir 33 noms pour candidater à la mairie de Toul. Une élection avec deux listes qui devrait se jouer en un seul tour le dimanche 15 mars à Toul.