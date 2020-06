Municipales à Toulouse : Antoine Maurice et Jean-Luc Moudenc relancent leur campagne sur France Bleu Occitanie

France Bleu Occitanie relance la campagne des élections municipales. À moins d'un mois du second tour - prévu le 28 juin si l'épidémie de Covid-19 ne connait pas de deuxième vague - les deux candidats au Capitole étaient nos invités ce mercredi matin. Le maire sortant LR Jean-Luc Moudenc a appelé les abstentionnistes du 1er tour à se mobiliser pour "ne pas laisser les Mélenchonistes prendre le Capitole". Son adversaire écologiste Antoine Maurice d'Archipel Citoyen veut être le maire "du dialogue et de l'apaisement".

"Je veux être un maire du dialogue et de l'apaisement là où Jean-Luc Moudenc a échoué" — Antoine Maurice

Au 1er tour des élections municipales, en mars dernier, Jean-Luc Moudenc est arrivé en tête avec 36,19% des voix. En deuxième position, celui qui sera finalement son seul adversaire au second tour, Antoine Maurice d'Archipel Citoyen (27,57%). Ce dernier a fusionné avec les listes de Nadia Pellefigue "Une nouvelle énergie pour Toulouse" et de Pierre Cohen "Pour la cohésion". Sur France Bleu, Antoine Maurice dit vouloir être "un maire du dialogue et de l'apaisement là où Jean-Luc Moudenc a échoué".

Sa liste notamment étiquetée "gilets jaunes", rien que par la présence d'Odile Maurin en 8e position, n'est pas incompatible selon lui avec ces commerçants qui réclament l'arrêt des manifestations. Il veut "faire en sorte qu'à Toulouse on puisse à la fois manifester - parce que c'est un droit constitutionnel - mais aussi permettre au commerce de proximité de pouvoir s'exercer".

" Il faut ne pas laisser les Mélenchonistes prendre les commandes au Capitole derrière un sympathique candidat Vert qui en réalité ne contrôle pas grand chose" — Jean-Luc Moudenc

Jean-Luc Moudenc, maire sortant LR et soutenu par LREM, a toujours fait d'Antoine Maurice son principal adversaire. Principal adversaire qu'il caricature régulièrement. Après la liste pastèque, il parle désormais du "sympathique candidat Vert qui en réalité ne contrôle pas grand chose".

Sur France Bleu, il appelle les abstentionnistes du 1er tour (63% d'abstention à Toulouse) à se mobilier : "Il faut ne pas laisser les Mélenchonistes prendre les commandes au Capitole". Le maire sortant fait très clairement un appel du pied aux socialistes déçus du rassemblement avec Archipel Citoyen : " À Toulouse, on avait l'habitude d'un socialisme humaniste, de centre-gauche, une sociale démocratie et là la famille socialiste a été humiliée dans des proportions que nous n'avons jamais connues [..] Je tends la main à tous les électeurs, je ne fais pas de distinction entre les bons et les mauvais électeurs".