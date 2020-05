Municipales à Toulouse: Antoine Maurice met la pression à Nadia Pellefigue avec un sondage

Antoine Maurice, la tête de liste d'Archipel Citoyen a diffusé un sondage IFOP lors d'une conférence de presse le plaçant en tête des sondages au deuxième tour en cas de fusion des listes de gauche. Il l'emporterait ainsi avec 52% des voix contre 48% pour le maire sortant Jean-Luc Moudenc.

Discussions en cours avec Nadia Pellefigue

Si Archipel Citoyen (liste citoyenne, EELV, France Insoumise) et Nadia Pellefigue, la candidate soutenue par UNE, le PS, PRG et PCF n'arrivaient pas à se mettre d'accord, ce même sondage placerait de fait Jean-Luc Moudenc premier des suffrages avec 44% des voix, cinq points devant Antoine Maurice et Nadia Pellefigue reléguée 27 points derrière avec 17% des intentions de vote. En diffusant ce sondage, Antoine Maurice met donc indirectement la pression sur Nadia Pellefigue, avec qui les tractations sont en cours.

Antoine Maurice lui propose en effet de devenir numéro deux sur une liste unie de gauche afin de rassembler et remporter les élections municipales, avec ce sondage en appui. En début de semaine, la candidate soutenue par UNE avait pourtant demandé de prendre la présidence de Toulouse Métropole en cas d'alliance et bien sûr de victoire. Une proposition rejetée par Archipel Citoyen.

Ce n'est pas le moment pour en parler

Ces propos avaient fait du bruit et agacé dans le camp d'Archipel Citoyen. Le temps n'est pas encore venu pour discuter de la métropole selon Antoine Maurice. "Il nous faut d'abord nous unir et remporter les élections municipales avant d'envisager ce sujet" pour le candidat de la liste Archipel Citoyen (liste citoyenne, EELV, France Insoumise) arrivée deuxième avec un peu plus de 27% des suffrages au premier tour. Nadia Pellefigue, elle était troisième de ce scrutin avec 10 points de moins qu'Antoine Maurice.

Les discussions sont donc en cours entre Nadia Pellefigue et Antoine Maurice, qui attend une réponse d'ici ce week-end. Le dépôt d'une liste commune en préfecture devra se faire au plus tard le 2 juin.