Municipales à Toulouse : Archipel Citoyen dévoile une liste de 1.000 Toulousain(e)s qui soutiennent A. Maurice

Archipel Citoyen dévoile ce lundi une liste de plus de 1.000 Toulousain(e)s qui appellent à voter pour l'écologiste Antoine Maurice au second tour des municipales. Une réponse à l'appel de 156 personnalités toulousaines qui ont affiché leur soutien au maire sortant J.L Moudenc la semaine dernière.

"Contrairement au comité de soutien lancé par M. Moudenc, ce ne sont pas les 'notables de la ville'". Voilà ce que l'on peut lire dans le communiqué envoyé ce lundi par Archipel Citoyen pour annoncer le soutien de plus de 1.000 Toulousaines et Toulousains à Antoine Maurice, tête de liste d'Archipel Citoyen pour le second tour des municipales à Toulouse. Une liste de 1.000 noms donc, avec beaucoup de personnes de la société civile : des infirmiers, des enseignants, des retraités ou encore des étudiants, "issus de tous les milieux et de l'ensemble de la ville, ils sont et font Toulouse, dans sa richesse et sa diversité", assure Archipel.

Des chanteurs de Zebda soutiennent Antoine Maurice

Dans les 156 personnes qui appelaient à voter pour le maire sortant Jean-Luc Moudenc vendredi dernier, on pouvait retrouver beaucoup de noms connus, notamment du monde du rugby, comme Guy Novès ou Yoann Huget, ou encore de la restauration (le chef étoilé Pierre Lambinon). Du côté d'Archipel Citoyen, il y a beaucoup moins de personnalités mais on note tout de même la signature des chanteurs de Zebda Mouss et Magyd Cherfi. Il y a aussi le médecin et écrivain toulousain Baptiste Beaulieu, l'avocat Christophe Leguevaques ou encore l'économiste et militante d'Attac Geneviève Azam.

Retrouvez les 1.000 noms en cliquant ici.

Des personnalités à Toulouse pour soutenir A. Maurice ce mardi

Par ailleurs, Archipel Citoyen annonce que plusieurs personnalités d’envergure nationale seront présentes à Toulouse ce mardi pour apporter leur soutien à Antoine Maurice, notamment :

Clémentine Autain, députée La France Insoumise

Ian Brossat, adjoint au maire de Paris en charge du Logement, Parti Communiste Français

Benoit Hamon, candidat à l'élection présidentielle en 2017, Génération·s,

Noël Mamère, député Europe Écologie Les Verts de 1997 à 2017,

Valérie Rabault, députée, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.

Une rencontre avec des salariés de l’aéronautique et des personnels soignants est notamment prévue vers 16h.