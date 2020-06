Municipales à Toulouse : débat France Bleu Occitanie ce jeudi

Qui l'eut crû...? Franchement pas grand monde, même si le maire sortant a toujours dit qu'il fallait être prudent et qu'il n'était pas favori. Jean-Luc Moudenc sait de quoi il parle, lui qui avait été battu en 2008 à l'issue de son premier mandat. Le grand débat du deuxième tour des municipales à Toulouse avec le maire sortant LR, Jean-Luc Moudenc, et à son challenger de la gauche unie sous la bannière Archipel Citoyen, Antoine Maurice, a lieu ce jeudi soir en direct du Novotel de la place Wilson et en partenariat avec nos confrère de 20 Minutes. Et il est l'un des événements importants de cet entre deux-tours indécis.

Un challenger...qui challenge...

Selon les derniers sondages - le premier (Ifop) commandé par la gauche et le 2ème (BVA) pour la Tribune - Antoine Maurice ravirait le capitole à la droite et au centre : 51% contre 49% selon BVA. Difficile à imaginer, soyons clairs, il y a quelques semaines. Depuis la campagne s'est arrêtée, la crise du Covid est passée par là et elle a sans doute rebattu certaines cartes. Lors de ce débat, on va justement essayer de comprendre quels sont les points clés qui ont mis le feu à cette campagne

"Gilets jaunes au Capitole" contre "campagne de caniveau"

C'est d'abord le ton de la campagne qui a radicalement changé. Déconfinés, les candidats ont lâché les coups et oublié les promesses de respectabilité du premier tour, Jean-Luc Moudenc voyant "les gilets jaunes, les verts-rouges aux portes du capitole", Antoine Maurice dénonçant "une campagne de caniveau". Nouveau décor, et donc nouveaux thèmes de campagne avec la crise sanitaire...Le Covid impose aux deux camps de repenser les programmes sur le plan sanitaire et social. Sur le plan des transports aussi : la troisième ligne de métro est-elle faisable avec cette nouvelle donne, quid du vélo et des piétons en villes ? Ce sont des sujets renforcés par la crise qui ont sans doute donné un souffle nouveau à Archipel. Ils seront évoqué ce jeudi soir. Il sera aussi question de sécurité, du rayonnement de la ville rose...et enfin de la façon d'incarner le rôle de maire, sans doute la différence la plus criante entre les deux hommes. Au-delà des programmes, cette campagne devenue duel, est aussi une opposition de style entre le maire deux fois élu Jean-Luc Moudenc (2001-2008 et 2014-2020), et Antoine Maurice, l'ancien adjoint de Pierre Cohen devenu conseiller municipal d'opposition.

Débat à suivre sur l'antenne et en Facebook Live

Débat à suivre donc à partir de 18 heures sur France Bleu Occitanie (91.8 à Toulouse) et en vidéo sur notre Facebook Live sur lequel vous pourrez aussi commenter les propos des candidats. Nous l'organisons en partenariat avec nos collègues du quotidien 20 Minutes Toulouse. Les deux candidats en feront au total quatre dans cet entre deux tours. Ils ont débattu pour La Tribune ce lundi, et débattront la semaine prochaine chez nos collègues de France 3 et de La Dépêche du Midi.