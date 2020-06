Municipales à Toulouse : " Les insultes ne font pas un projet", dit le patron d'EELV au sujet de JL Moudenc

À trois semaines du deuxième tour des élections municipales, France Bleu Occitanie a voulu savoir comment Europe Écologie Les Verts accompagne son candidat Vert à Toulouse. Antoine Maurice, tête de liste Archipel Citoyen, est seul face au maire sortant Les Républicains Jean-Luc Moudenc. Julien Bayou, secrétaire national d'EELV, assure que son candidat n'a pas besoin d'être "coaché" et qu'il est le seul à apporter un projet pour Toulouse.

Julien Bayou réagit aux attaques de Jean-Luc Moudenc qui qualifie la liste de son adversaire de "liste gilets jaunes" et parle du chaos à venir si l'écologiste s'empare du Capitole. "Ce n'est pas le rôle d'un maire que de diviser la population. Je crois qu'il a déjà réussi à diviser sa majorité. On est dans une campagne, il s'agit de porter un projet pour Toulouse, les insultes ne font pas un projet", dit le patron d'EELV.

Ces attaques répétées du candidat LR sont "le signe d'une fébrilité" pour Julien Bayou qui poursuit : " Ce qui monte avec Archipel Citoyen c'est une envie de changement sur l'écologie, sur les solidarités et la démocratie. Trois points qui ne correspondent pas au bilan de Jean-Luc Moudenc".

Pour l'emporter, Antoine Maurice doit encore trouver des électeurs. Au 1er tour, il avait un peu moins de dix points de retard sur le maire sortant. EELV coache-t-il à distance son candidat Vert ? Après une seconde d'hésitation, le patron du parti répond qu'Antoine Maurice "n'a pas du tout besoin d'être coaché".

Julien Bayou poursuit en bottant quelque peu en touche : " Je pense que tous les écologistes de Midi-Pyrénées, d'Occitanie, regardent Antoine Maurice et l'Archipel Citoyen comme une innovation démocratique. On se réjouit de voir que cela peut rassembler et que ça peut tracer une perspective heureuse pour Toulouse, pour rompre avec ce conservatisme et ces insultes, ce ton fébrile de Jean-Luc Moudenc"