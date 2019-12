Municipales à Toulouse : Pierre Cohen candidat, 7 listes pour le Capitole

Toulouse, France

Pierre Cohen se lance dans la course aux municipales à Toulouse. Il l'annonce ce mercredi matin en conférence de presse. L'ancien maire socialiste, de 2008 à 2014, parti chez Générations dit aujourd'hui être le "mieux placé pour parler aux Toulousains".

Pierre Cohen précise qu'il a déjà une quarantaine de noms et qu'il organise un séminaire fin janvier pour finaliser la liste. Il explique que sa liste est "ouverte". Voilà donc une concurrence frontale pour la candidate socialiste Nadia Pellefigue avec qui les relations sont tendues.

Ce n'est pas non plus une bonne nouvelle pour le maire sortant LR Jean-Luc Moudenc qui doit faire face à une liste dissidente. Car un peu plus tôt, c'était Franck Biasotto, adjoint dans l'équipe sortante, qui annonçait qu'il allait mener une liste Modem avec Jean-Luc Lagleize. Debout la France annonce aussi une liste pour les prochaines élections. Au niveau national, les relations sont tendues entre les deux partenaires LREM et Modem. Il n'est donc pas vraiment étonnant de voir une liste des troupes de François Bayrou se monter dans la ville rose. Franck Biasotto estime que le maire sortant s'est "droitisé" ces derniers mois. Il pense à la constitution de la liste (ndlr : à laquelle il n'a pas été associé) et sa manière de diriger les affaires à la mairie de Toulouse.

Sept listes sont donc désormais annoncées à Toulouse pour mars 2020.