Municipales à Toulouse : le premier débat sur France Bleu

Toulouse, France

Le premier tour des élections municipales aura lieu le 15 mars 2020. A trois mois du scrutin, France Bleu Occitanie organise le premier débat de la course au Capitole à l'occasion de l'inauguration des "ramblas", le nouvel aménagement des allées Jean Jaurès en centre-ville. Il aura lieu en direct depuis le café Les Ramblas (au 34, allées Jean Jaurès) ce vendredi 13 décembre entre 18h et 19h30. Le maire sortant LR Jean-Luc Moudenc, le socialiste Nadia Pellefigue, la tête de liste EELV d'Archipel Citoyen Antoine Maurice et le représentant du Rassemblement National Quentin Lamotte s'affronteront pendant une heure et demie.

Les nouvelles ramblas, un chantier important de la municipalité sortante

Cette inauguration, c'est une date importante pour le maire sortant, Jean-Luc Moudenc, et la fin d'un long chantier qui a fait débat. Et puis c'est un aménagement symbolique du mandat qui permettra aux candidats présents de s'exprimer sur leur vision de l'avenir de Toulouse. Les ramblas constituent un trait d'union entre l'hyper-centre et le quartier de la gare, avec sur le modèle barcelonais une promenade centrale de 17 mètres de large. Imaginées par l'architecte urbaniste Joan Busquets, elles comportent des deux côtés des voies de circulation pour les bus et les voitures, ainsi que des promenades piétons.

Les nouvelles ramblas de Toulouse, inaugurées le 13 décembre prochain - Patrice Nin / ville de Toulouse

Au programme : le cadre de vie des Toulousains et les aménagements d'avenir

C'est donc d'abord la question du cadre de vie qui sera abordée dans une ville et une métropole qui ne cesse de gagner des habitants. Toulouse accueille près de 6 000 nouveaux habitants tous les ans (ndlr : solde positif par-rapport au départ) depuis 2011. A l'échelle de l'agglomération toulousaine, ce sont 13 000 nouveaux habitants qui arrivent tous les ans.

Un flux qu'il faut gérer, en aménageant les espaces urbains, en construisant des logements, des écoles, et en prévoyant des transports en commun d'avenir. C'est sur ces thématiques, sur leur vision du Toulouse de demain, que les quatre candidats s'exprimeront lors de ce débat.

Les candidats présents et leurs listes :

- Nadia Pellefigue, candidate PS, soutenue par le PCF et le PRG, liste « Une nouvelle Énergie »

- Antoine Maurice, EELV, tête de la liste d’Archipel citoyen soutenu aussi par La France Insoumise, liste « Archipel Citoyen »

- Jean-Luc Moudenc, maire LR sortant, soutenu par la LREM, l’UDI et le Parti Radical, liste « Aimer Toulouse »

- Quentin Lamotte, candidat du Rassemblement National, liste « Rassemblement Toulousain »

D'autres débats ensuite

A noter qu'avant le premier tour, France Bleu Occitanie organisera d'autres débats dans plusieurs villes de la région.