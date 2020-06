Municipales à Toulouse, les 9 différences : la démocratie participative

Jusqu'au 28 juin, France Bleu Occitanie vous aide à comprendre les différences qui existent dans les programmes des deux finalistes à la course du Capitole : le maire sortant LR Jean-Luc Moudenc et l'écologiste Antoine Maurice. Zoom sur leur vision de la démocratie participative.

D'ici le 28 juin, jour du second tour des municipales, France Bleu Occitanie vous aide à comprendre les différences qui existent dans les programmes des deux finalistes à la course du Capitole : Archipel citoyen, l'union de la gauche derrière l'écologiste Antoine Maurice face le maire sortant LR (soutenu par LREM) Jean-Luc Moudenc arrivé en tête au premier tour.

La façon d'exercer le pouvoir c'est un des enjeux de la campagne car Archipel citoyen depuis le début veut révolutionner les méthodes et associer les habitants, mais son adversaire aussi fait des propositions en la matière.

Deux manières d'associer les habitants

Chez Archipel citoyen, le processus démocratique se veut "permanent". Un peu sur le modèle de sa naissance : des consultations, des réunions, des votes... Ils appellent cela "la roue démocratique" : les citoyens sont formés à travers une université du débat public ou des ateliers, informés, sollicités... Ils peuvent par exemple être tirés au sort pour siéger dans des assemblées citoyennes décisionnaires avec des agents de la ville, des élus, des associations pour décider des projets structurants que la majorité souhaitera leur soumettre. Les Toulousains pourraient aussi demander la tenue d'un référendum d'initiative citoyenne, le RIC, sur des sujets sur lesquels ils veulent se faire entendre. Antoine Maurice propose d'ouvrir des maisons communes où seraient délivrées les informations sur la marche de la ville et de doter les commissions de quartier de budget autonome.

En face, Jean-Luc Moudenc rappelle volontiers que 50% des membres de sa liste sont issus de la société civile et qu'il a ouvert des espaces d'échange dans son précédent mandat. Mais le maire sortant veut aller plus loin. Mesure phare : la généralisation du budget participatif par quartier. Un dispositif testé l'an dernier dans certains secteurs. Jean-Luc Moudenc dote ce dispositif de huit millions d'€ par an et propose aux habitants des 20 secteurs de la ville de porter des projets d'aménagement de proximité comme la construction d'un skate-park ou la création d'un espace végétalisé...

Jean-Luc Moudenc veut également créer une convention citoyenne de quartier pour l'écologie pour accélérer la mise en oeuvre de la transition écologique. Le maire sortant propose enfin de laisser habitants choisir l'ordre du jour des commissions de quartier qui se réunissent deux fois par an ou encore d'envoyer tous les mois un questionnaire aux administrés sur le service public municipal.

Deux façons de gouverner

Une fois au pouvoir les deux candidats n'entendent pas gouverner de la même manière. Pour le maire sortant, il faut "un capitaine, surtout par gros temps". Jean-Luc Moudenc, s'il est réélu, restera donc maire et président de Toulouse métropole où il affirme vouloir poursuivre son travail collectif avec les autres élus de l'agglomération. Pour "plus d'efficacité", il avait réduit le nombre de conseil municipaux et métropolitains au minimum légal : quatre par an.

Antoine Maurice annonce déjà qu'il doublera "au minimum" le nombre de conseils, et prépare un processus de désignation avec déclaration de candidatures en interne et en externe pour la présidence de la métropole. Depuis quelques jours, un atelier de 30 personnes cogite pour en définir les modalités. Et s'il accède au Capitole, le collectif citoyen devrait ouvrir son dispositif de désignation aux autres élus de gauche de la métropole toulousaine. A ce jour, Antoine Maurice ne dit pas s'il souhaite être président de la métropole mais on rappelle qu'il a refusé le ticket proposé par Nadia Pellefigue (lui au Capitole, elle à Toulouse métropole). Il se contente de dire que le président sera choisi par la majorité archipélienne : "la majorité toulousaine aura une vision commune demain à la métropole".