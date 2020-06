Municipales à Toulouse | Les 9 différences : la sécurité

France Bleu Occitanie vous aide à comprendre les différences qui existent dans les programmes des deux finalistes à la course du Capitole : le maire sortant LR Jean-Luc Moudenc et l'écologiste Antoine Maurice. Voici leur vision de la sécurité dans la ville rose.

D'ici le 28 juin, jour du second tour des municipales, France Bleu Occitanie vous aide à comprendre les différences qui existent dans les programmes des deux finalistes à la course du Capitole : le maire sortant LR (soutenu par LREM) Jean-Luc Moudenc et Archipel citoyen, l'union de la gauche derrière l'écologiste Antoine Maurice.

La sécurité est un sujet hautement clivant. Depuis quelques jours les colistiers de chaque camp s’accrochent via les réseaux sociaux sur le soutien ou non à la police nationale .

Deux visions de l'emploi de la police municipale

Pendant son mandat, Jean-Luc Moudenc a doublé les effectifs de la police municipale (330 aujourd’hui), l’a armée et a installé 380 caméras de vidéo surveillance (il y en a 402 actuellement).

Pour Archipel citoyen c'est une politique du chiffre qui s'est avérée "inefficace". La liste citoyenne et d'union de la gauche voit la police municipale comme un service de médiation, de prévention de la tranquillité publique. Quand le chef de file d’Aimer Toulouse assume une vision de maintien l’ordre en appui de la police nationale avec des effectifs , des armes et des caméras. S'il est réélu, le maire sortant envisage l’embauche « de 50 à 100 » nouveaux policiers municipaux et autant de nouvelles caméras dans des quartiers comme Borderouge ou les Pradettes.

Les caméras, Archipel promet d’étudier leur efficacité dans un audit s’il accède au Capitole. Antoine Maurice promet d'abandonner les arrêtés anti-prostitution et anti-bivouac pris durant le mandat par Jean-Luc Moudenc.

Une police municipale plus proche des habitants

On note une inflexion chez le maire sortant. Le terme « ilôtage » est apparu dans son programme et ce mardi, Jean-Luc Moudenc a proposé la création d'une unité spéciale dans 15 quartiers pour « pacifier » les lieux et l'ouverture de permanence dans lesquelles les policiers pourraient écouter les habitants ou les commerçants. Depuis le début, il veut aussi multiplier par deux les patrouilles hors centre ville.

Les partisans d’Antoine Maurice y verront un copier-coller de leur idée d’ équipe spécialisée en tranquillité publique et nuisances. Le candidat écologiste veut "rassembler et coordonner" les médiateurs de rue, des services judiciaires, éducatifs, des associations , les agents de Tisséo ou les bailleurs sociaux. Archipel a aussi la volonté de remettre des concierges dans les immeubles.

Un point commun entre les deux candidats : leur volonté de faire pression auprès du gouvernement pour obtenir plus de policiers au commissariat de Toulouse. La ville rose reste sous dotée selon eux.