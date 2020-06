Municipales à Toulouse, les 9 différences : les transports

France Bleu Occitanie vous aide à comprendre les différences qui existent dans les programmes des deux finalistes à la course du Capitole : le maire sortant LR Jean-Luc Moudenc et l'écologiste Antoine Maurice. Que proposent-ils pour les transports?

D'ici le 28 juin, jour du second tour des municipales, France Bleu Occitanie vous aide à comprendre les différences qui existent dans les programmes des deux finalistes à la course du Capitole : le maire sortant LR (soutenu par LREM) Jean-Luc Moudenc et Archipel citoyen, l'union de la gauche derrière l'écologiste Antoine Maurice.

Les transports. Voilà un domaine dans lequel les deux hommes sont rarement d'accord.

Troisième ligne de métro, vélo...

A droite, Jean-Luc Moudenc promoteur de la 3e ligne de métro entre Colomiers et Labège, mise en service annoncée en 2025 au début de la campagne. A gauche Antoine Maurice, opposé dès le départ, en tant que conseiller municipal EELV sortant.

Aujourd’hui, le leader d’Archipel ne dit pas qu’il va y renoncer s'il est élu mais qu’il manque un milliard d’euros pour financer le projet et que le calendrier ne sera pas respecté. En attendant, Antoine Maurice propose de terminer le tramway entre Palais de justice et la gare Matabiau, développer le réseau de bus en terme de lignes et de cadencement.

Archipel citoyen est aussi un fervent supporter du "RER toulousain" (ces trains qui sillonneraient la banlieue de la métropole à un rythme cadencé), une alternative aux bouchons et à la pollution pour l'association Rallumons l'étoile. Enfin Antoine Maurice veut booster le réseau des pistes cyclables.

Le vélo , c’était aussi dans les cartons du maire sortant. Jean-Luc Moudenc a d'ailleurs déclenché son plan vélo plus tôt que prévu à cause du Covid-19.

Le candidat LR rappelle aussi que le téléphérique entre Paul Sabatier et l’Oncopole, dont la construction sera terminée l’an prochain, c’est lui. Mais il n’a pas signé pour le "RER toulousain".

Autre dossier qui fâche, la LGV

Archipel citoyen dit qu’il n’y a pas besoin d’une ligne grande vitesse à huit milliards d’euros toujours pas financée. Pour deux fois moins cher, Antoine Maurice propose de rénover la ligne existante et de relier Paris en 3h35 au lieu de 3h10 avec la LGV (4h15 actuellement).

Jean-Luc Moudenc, lui, en fait une question de développement économique et de rayonnement européen : 20.000 emplois pour sa construction, martèle le chef de file d'Aimer Toulouse et au bout de nouvelles entreprises dans la métropole. Sur ce point, il n'a d'ailleurs de cesse de souligner que son adversaire, leader de la gauche toulousaine rassemblée, n'est pas d'accord avec la présidente socialiste de la Région Carole Delga.