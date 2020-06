Municipales à Toulouse : des figures politiques de la gauche rassemblées derrière le candidat Antoine Maurice

Plusieurs personnalités politiques de gauche dont Benoît Hamon, Noël Mamère et Clémentine Autain, ont déambulé dans les rues de Toulouse aux côtés d'Antoine Maurice ce mardi 23 juin, pour afficher leur soutien au candidat de la gauche au second tour des municipales.

Benoît Hamon (Génération.s), Noël Mamère (Europe Ecologie les Verts), Ian Brossat (Parti Communiste Français), mais aussi Clémentine Autain et Manuel Bompard (La France Insoumise), tout sourire aux côtés du candidat Antoine Maurice : c'est une belle photo de famille que le candidat de l'union de la gauche aux municipales de Toulouse affiche ce mardi 23 juin.

Toutes ces figures politiques se sont réunies en plein cœur de Toulouse pour déambuler du Capitole aux rives de la Garonne et afficher leur soutien à Archipel Citoyen, la formation de gauche dans la course au second tour face au maire sortant Jean-Luc Moudenc. Une manière d'adouber le candidat de gauche, à quelques jours du vote de ce dimanche 28 juin.

Antoine Maurice, un "alchimiste"

Pour Antoine Maurice, le signe est fort : "ça fait plaisir, et ça confirme le rassemblement large que je suis fier de conduire. Nous avons créé les conditions du rassemblement, et cette visite de ces personnalités nationales en est l'illustration".

Il a réussi à construire autour de lui, à faire travailler tout le monde ensemble, et à en tirer le meilleur - Benoît Hamon

L'espoir de voir la gauche écologiste l'emporter dimanche donne des ailes aux soutiens rassemblés sous le soleil toulousain, qui espèrent voir les mêmes basculements se produire dans les autres grandes villes de France comme Lyon ou Marseille.

Les soutiens d'Antoine Maurice rassemblés autour d'un déjeuner place du Capitole © Radio France - Flore Catala

Qu'un rassemblement puisse être aussi large sans éclater, ça relève d'un exploit selon Benoît Hamon, qui qualifie Antoine Maurice de véritable "alchimiste" : "il a réussi à construire autour de lui, et avec cet archipel, on voit qu'il y a une forme d'alchimie de femmes et d'hommes qui se sont rassemblés malgré des trajectoires différentes. Il a su les faire travailler ensemble, et en tirer le meilleur. Il faut reconnaître qu'il a remarquablement réussi ce pari, et qu'il est aujourd'hui récompensé par le faite que toute la gauche et les écologistes se rassemblent autour de lui. C'est formidable, ça montre la voie !".

Une "chance" pour les Toulousains

Même son de cloche du côté de l'écologiste Noël Mamère. "Je suis tellement heureux quand je vois que toutes ces composantes de la gauche se rassemblent et ont été capables de dépasser leur chapelle pour se rassembler" se réjouit celui qui voit en l'écologie la réponse à beaucoup de préoccupations, à Toulouse comme ailleurs : "les Toulousains comme les autres en ont marre des problèmes de mobilité, de transport, de logement, de malbouffe. Ils attendent des changements sur ces questions, et ils savent bien que les écologistes peuvent apporter des réponses pertinentes". Selon lui, Archipel Citoyen est une chance pour les Toulousains, une opportunité pour faire changer les choses.

De Clémentine Autain à Ian Brossat en passant par Manuel Bompard, tous ont bon espoir de voir Antoine Maurice l'emporter à l'issue du vote de dimanche. À condition, comme tous le rappellent, que les Toulousains se mobilisent pour aller voter, car avec les résultats serrés du premier tour (36,8% pour Jean-Luc Moudenc et 27,56% pour Antoine Maurice), "chaque voix compte".