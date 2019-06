Municipales à Toulouse : les grandes manoeuvres au Parti Socialiste

Toulouse, France

C'est une tradition au Parti Socialiste, encore plus que dans tout autre parti politique. La désignation des candidats pour les grandes élections donne lieu à des manoeuvres qu'il faut étudier en profondeur si on veut les comprendre. Ce mardi 4 juin, le conseil fédéral du parti en Haute-Garonne a décidé de modifier le mode de désignation du candidat aux prochaines municipales. Il ne sera pas désigné par les militants de Toulouse, mais par tous les militants de la métropole toulousaine. Dans la ville rose, on compte 900 militants à jour de leurs cotisations, environ 1 500 dans l'agglomération. Autre précision importante, ce n'est pas forcément la tête de liste des municipales qui va sortir du chapeau. L'heureuse ou l'heureux élu(e) aura mandat pour réunir les forces de gauche. Il faut dire que les derniers résultats électoraux du PS à Toulouse ne lui permette pas de se positionner en leader de facto de la gauche face à Jean-Luc Moudenc.

Le vote aura lieu le 29 juin. La Haute-Garonne reste aujourd'hui la première fédération de France avec plus de 2 000 militants.

La colère du Toulousain Romain Cujives...

Romain Cujives, qui a déclaré sa candidature depuis longtemps, estime que cette procédure n'existe nulle part. Selon certaines sources au parti, il avait de bonne chances d'obtenir la majorité chez les militants toulousains, ce qui ne serait pas le cas chez les militants de la métropole toulousaine. Il a refusé de se prononcer lors du vote du conseil fédéral mardi soir.

Face à lui, il y a avait jusque là trois autres candidats déclarés : la vice-présidente à la région et proche de Carole Delga Nadia Pellefique, Claude Raynal le sénateur ancien maire de Tournefeuille et Jean-Pierre Bel ancien Président du Sénat. Les deux premiers se sont finalement mis d'accord pour un ticket. En cas d'élection, la ville pourrait revenir à l'une et la métropole à l'autre. Mais Claude Raynal, qui admet que c'est maintenant Nadia Pellefigue qui es "mise en avant" se défend de toute stratégie de distribution de fauteuil. Pour lui, il est logique de demander l'avis à tous les militants de la métropole puis "95% des compétences s'exercent désormais au niveau de Toulouse Métropole".

De là à penser que cette décision a été prise et qu'il y a eu manoeuvre pour faire barrage à Romain Cujives...La direction du parti socialiste en Haute-Garonne s'inscrit en faux

...et le pragmatisme affiché du patron du PS haut-garonnais

A l'origine de la décision - il ne s'en cache absolument pas - Sébastien Vincini le premier secrétaire féféral du parti en Haute-Garonne. Pour lui, il ne s'agit pas de barrer la route à qui que ce soit. Il affiche une décision qui "va avoir le mérite de clarifier les choses (...) On va désigner sur le périmètre de la Métropole un ou plusieurs chefs de file pour mener le projet. On s'adapte aussi au circonstances politiques". Difficile de ne pas donner raison sur ce point au patron des socialistes de Haute-Garonne quand on regarde les résultats du parti aux dernières élections : 9,25% aux dernières élections européennes, 10,35% pour Benoît Hamon au premier tour de la présidentielle 2017, 32,3% au premier tour des élections municipales pour Pierre Cohen en 2014 (47,9% au second tour).

La nouvelle donne à gauche

Ces résultats pourraient donner plus d'ambitions -ou au moins des arguments de négociation - aux autres forces de gauche puisque l'enjeu, c'est de réussir l'union, une ambition affichée par la Président de Région Carole Delga qui explique que ce qui a été fait à la région peut être fait dans les villes pour les municipales. Comme Romain Cujives, les membres d'EELV à Toulouse organisent une conférence de presse ce jeudi. Les grandes manoeuvres ont donc commencé même au-delà du Parti Socialiste et la question qui va très vite se poser, c'est celle d'une primaire élargie à toue la gauche : "l'un n'exclue pas l'autre" explique Sébastien Vincini pour le PS.

Jean-Luc Moudenc le maire LR sortant, qui ne s'est pas exprimé depuis la déroute de son parti aux Européennes et le départ de Laurent Wauquiez, peut donc compter les points...pour l'instant.