Municipales à Toulouse : les quartiers périphériques ont pesé dans la défaite, selon Archipel Citoyen

Quatre jours après sa défaite aux élections municipales à Toulouse, Antoine Maurice analyse les causes de la défaite et se projette vers l'avenir. Le candidat écologiste était l'invité de France Bleu Occitanie à la veille du premier conseil municipal de Toulouse.

Le candidat d'Archipel citoyen, Antoine Maurice, fait le bilan ce jeudi sur France Bleu Occitanie, de son échec aux élections municipales à Toulouse. Le collectif de gauche a recueilli près de 48% des voix au second tour face au maire sortant LR Jean-Luc Moudenc. Antoine Maurice estime qu'une des explications de sa défaite se trouve dans le rendez-vous manqué avec l'électorat des quartiers périphériques.

À demi-mots, Antoine Maurice reconnaît qu'il a eu du mal à capter le vote populaire et que cela peut expliquer l'échec au second tour : "Il faut analyser pourquoi et pas seulement dans les quartiers populaires, aussi dans les quartiers périphériques comme Lalande ou Saint-Simon. En gros tous les quartiers qui se sont sentis abandonnés et qui n'ont pas pensé notre projet répondait à leurs préoccupations" constate Antoine Maurice.

Vers un groupe d'opposition uni au conseil municipal?

La tête de liste d'Archipel citoyen espère avoir un groupe d'opposition uni au conseil municipal qui se tient ce vendredi. Le nouveau conseil municipal s'installera ce vendredi matin au Capitole, mené par le maire fraîchement réélu dimanche dernier, Jean-Luc Moudenc.

"Ça me choque, ça m'inquiète surtout. Ça rappelle qu'il va falloir agir au-delà des mots. Je crois qu'il va falloir rapidement mettre tous les acteurs autour de la table, à commencer par l'État, et c'était le sens de la proposition sur les assises de l'aéronautique", explique Antoine Maurice. Il ajoute : "On ne peut pas considérer que l'État donne 15 milliards et que des suppressions d'emplois soient annoncées aussi rapidement. Donc ça rappelle l'exigence des conditions sociales à ces aides et surtout de mettre tous les acteurs autour de la table pour comment préserver tous les emplois d'aujourd'hui et préparer ceux de demain."