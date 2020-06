Municipales à Toulouse: Nadia Pellefigue se retire

Après plusieurs journées de tractation avec Archipel Citoyen, Nadia Pellefigue se retire finalement de la course aux municipales. Elle ne rejoindra pas non plus la liste menée par Antoine Maurice pour le second tour des municipales.

Dans une vidéo publiée ce lundi matin sur Youtube, la candidate soutenue par UNE, le PS, le PRG et le PC enterre, du moins partiellement, une possible union des gauches pour le second tour des municipales à Toulouse. Elle ne rejoindra pas la liste Archipel Citoyen menée par Antoine Maurice et se retire sa liste de la course pour les municipales. En revanche, elle invite tous les membres de sa propre liste qui souhaiteraient rejoindre Archipel Citoyen à le faire.

Des désaccords de fond

Dans sa vidéo publiée ce lundi matin, Nadia Pellefigue admet "les différences et les désaccords" avec la liste menée par Antoine Maurice, notamment sur la question de la LGV à Toulouse. En cas d'alliance, Nadia Pellefigue avait dans un premier temps demandé la présidence de la métropole de Toulouse. Une proposition refusée par Antoine Maurice qui lui avait ensuite proposé de devenir numéro deux sur sa liste.

Je ne serai pas un obstacle au rassemblement

Nadia Pellefigue était arrivée troisième au premier tour des municipales avec plus de 18% des voix, presque dix points derrière la liste d'Antoine Maurice.

Le dernier sondage publié par IFOP la semaine dernière plaçait Antoine Maurice en tête des sondages en cas d'union des listes de gauche, avec 52% des intentions de vote contre 48% pour le maire sortant Jean-Luc Moudenc. En cas de triangulaire, c'était en revanche Jean-Luc Moudenc qui repassait en tête du sondage. Les colistiers de Nadia Pellefigue qui souhaiteraient se rallier à Archipel Citoyen ont maintenant jusqu'à mardi soir pour le faire avant le dépôt de la liste en préfecture.