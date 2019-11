Municipales à Toulouse - Pierre Cohen : "Je serai candidat à rassembler"

Toulouse, France

Dans la course à la mairie de Toulouse qui se prépare, l'ancien maire socialiste Pierre Cohen n'entre pas vraiment dans la partie, mais compte bien rester présent. Alors que la liste de gauche Archipel citoyen est désormais officiellement emmenée par Antoine Maurice, que le Parti Socialiste a sa candidate en la personne de Nadia Pellefigue, Pierre Cohen sera-t-il ou non candidat aux élections municipales de mars 2020 à Toulouse ? Pas encore répond-il, sans pour autant rester sur le banc de touche.

Prêt à prendre la tête d'une "liste unitaire"

"Je ne peux pas répondre oui ou non, parce que je dis que, oui, je suis candidat au débat public, et non à l'assurance que je serai candidat au premier tour" explicite-t-il. Mais Pierre Cohen a tout de même déjà un combat à mener en vue de ces élections : celui du rassemblement des deux listes déjà existantes. "Aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons faire évoluer cela vers une liste unitaire. Il me semble que je me dois de continuer à poser le problème et l'objectif de cette réunification."

Mais autour de qui devrait se construire cette liste ? "Je ne pose pas comme préalable de faire une liste derrière et autour de moi" développe Pierre Cohen. Mais _"_si cette démarche se concilie avec ma présence à la tête de liste, bien évidemment je suis disponible et prêt à me lancer, avec l'idée que ça ne sera que pour gagner, pas pour créer encore plus de confusion."

Par là, Pierre Cohen insiste sur le fait qu'il n'entend pas lancer de troisième liste pour la gauche, _"mais on n'enlève pas l'idée qu'il puisse y avoir une liste qui prétend rassembler, et je serai candidat à rassembler."Si le rassemblement n'a pas lieu "nous prendrons nos responsabilités"_ conclut-il.