Municipales à Toulouse : une liste soutenue par le Modem se monte

Toulouse, France

En présentant sa liste lundi, sans colisitiers du Modem, Jean-Luc Moudenc a acté la rupture avec le mouvement centriste qui était dans sa majorité depuis 2014. "Ils n'ont pas voulu venir, c'est leur choix, leur liberté" avait indiqué le maire sortant. Ce mercredi, le Modem précise "son choix".

Proposer une alternative

Hier soir Jean-Luc Lagleize, député et chef de file Modem à Toulouse, a obtenu le feu vert des instances de son parti pour monter une liste.

"On veut proposer une autre alternative aux Toulousains qui respecte un certain nombre de lignes rouges que nous avions défini dans le cadre d'un groupe de travail avec La République en Marche : le non cumul des mandats dans la métropole et la ville, une autre approche des maires de quartier, du vivre ensemble..."

La liste sera "ouverte" et simplement "soutenue par le Modem". A ce stade, Jean-Luc Lagleize assure qu'il veut en priorité finir son travail de député (avec son projet de loi sur le logement abordable qui sera présenté en avril 2020) et n'est pas "candidat à tout prix" pour mener la liste.

Un schisme à droite ... et au sein de LREM en Haute-Garonne

Les élus Modem de la majorité au Capitole n'ont pas voulu du calendrier imposé par le maire sortant pour cette campagne. Jean-Luc Lagleize : "Au niveau de la gouvernance il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ca ne veut pas dire que nous renions ce que nous avons fait auparavant mais nous ne sommes pas parvenus à nous entendre pour le prochain mandat"

"Je suis étonné par la réaction très favorables de plusieurs députés LREM toulousains à notre démarche", souligne Jean-Luc Lagleize.

Mais ce n'est pas le seul point de rupture. Le Modem toulousain et La République en Marche avaient créé au printemps dernier l'association "Toulouse et moi". Pilotée par Marthe Marti pour les centristes et Pierre Casteras le référent En Marche en Haute-Garonne, cette association devait peser dans la course aux municipales et proposer une ligne politique autonome. Le ralliement de LREM à Jean-Luc Moudenc ces dernières semaines est considéré comme une trahison. "Je suis étonné par la réaction très favorables de plusieurs députés LREM toulousains à notre démarche", souligne Jean-Luc Lagleize. Le député et adjoint au maire sortant dit aussi recevoir depuis ce matin "beaucoup de messages de personnalités" qui le soutienne.

Des élus sortants déçus de ne pas faire partie de l'aventure avec le maire sortant et des membres d'En Marche soucieux de jouer leur propre partition ou de soutenir leur ligne politique pourraient se retrouver dans cette nouvelle liste. Jean-Luc Lagleize donne rendez-vous dans une semaine pour en dire plus sur l'équipe et les axes de campagne.