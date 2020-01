Ce vendredi 24 janvier, cinq candidats à la mairie de Toulouse s'affrontent, sur France Bleu Occitanie, entre 18h et 19h30 autour de la sécurité, des écoles ou de l'emploi dans la ville. Vous pouvez y assister au Novotel de la place Wilson.

Municipales à Toulouse : venez assister au second débat organisé par France Bleu Occitanie

France Bleu Occitanie organise son troisième débat, dans la région, ce vendredi 24 janvier, à Toulouse, en vue des élections municipales des 15 et 22 mars.

Après la première confrontation entre quatre têtes de listes, le 13 décembre 2019, à l'occasion de l'inauguration des Ramblas, France Bleu Occitanie ouvre à nouveau le débat, à Toulouse, à moins de deux mois des élections municipales, ce vendredi entre 18h et 19h30, en direct du Novotel place Wilson.

France Bleu Occitanie fait le choix de donner la parole, durant ce débat, à cinq des huit têtes de liste aujourd'hui déclarées (listées de gauche à droite sur la photo) :

Jean-Luc Moudenc , maire Les Républicains sortant, soutenu par LREM, l’UDI et le Parti Radical, liste "Aimer Toulouse"

, maire Les Républicains sortant, soutenu par LREM, l’UDI et le Parti Radical, liste "Aimer Toulouse" Antoine Maurice , Europe Ecologie les Verts, tête de la liste "Archipel citoyen" soutenu aussi par La France Insoumise

, Europe Ecologie les Verts, tête de la liste "Archipel citoyen" soutenu aussi par La France Insoumise Quentin Lamotte , candidat du Rassemblement National, liste "Rassemblement Toulousain"

, candidat du Rassemblement National, liste "Rassemblement Toulousain" Nadia Pellefigue , candidate PS, soutenue par le PCF et le PRG, liste "Une nouvelle Énergie"

, candidate PS, soutenue par le PCF et le PRG, liste "Une nouvelle Énergie" Pierre Cohen, ancien maire de Toulouse, candidat Générations, liste "Pour la Cohésion"

La sécurité, les écoles, l'emploi et leur stratégie politique

Après avoir été interrogés sur leur vision de Toulouse, le rayonnement de la cité et de leur vision architecturale de la quatrième ville de France, lors du premier débat, les candidats vont, cette fois, pouvoir exprimer leurs souhaits et leurs propositions en matière de sécurité, d'éducation - leur rôle vis à vis des écoles - et d'emploi avec le poids de l'aéronautique dans l'économie locale.

Les candidats ont jusqu'au 27 février pour présenter leur liste complète de 71 noms, et participer aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Se présentent également, aujourd'hui, à Toulouse, trois autres listes :

"Toulouse Belle et Forte", liste emmenée par Franck Biasotto , ex-adjoint au maire sortant, candidat Modem

, ex-adjoint au maire sortant, candidat Modem "Debout Toulouse", emmenée par Francis Manaud pour Debout la France

pour Debout la France la liste du parti animaliste emmenée par Quentin Charoy

