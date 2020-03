Municipales à Tourcoing : les enjeux de l'élection

Tourcoing (Nord), ville de ministre en campagne. L'un des enjeux de ces élections de mars prochain, c'est le retour de Gérald Daramin. Elu en 2014 et parti au gouvernement trois ans plus tard, le ministre des comptes publics veut récupérer son siège face à sept postulants et une gauche dispersée.