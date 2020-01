Municipales à Tours : Barbara Darnet-Malaquin, ancien adjointe du maire, rejoint la liste LREM

Tours, France

Barbara Darnet-Malaquin, ancien adjointe à l'éducation et à la petite enfance du maire de Tours Christophe Bouchet, rejoint la liste LREM de Benoist Pierre pour les élections municipales en mars prochain. Barbara Darnet-Malaquin avait présenté sa démission de son poste d'adjointe au maire de Tours en charge de l'Éducation, de la jeunesse et de la petite enfance au début de l'année 2019. Une décision motivée par des désaccords profonds avec le maire de Tours qui l'aurait traitée de "pourrie" lors d'un conseil municipal. "

Dans son communiqué adressé à la presse, Barbara Darnet-Malaquin, LR, explique : "Pour cette campagne municipale 2020, j'ai toujours souhaité un rassemblement de personnes, de toutes sensibilités, motivées pour travailler ensemble pour l’intérêt général de notre ville de Tours. De ce fait, et en toute liberté, j’ai décidé de rejoindre la liste « C’est votre Tours » de Benoist Pierre. A mon sens, le candidat Benoist Pierre, avec son équipe, incarne le renouveau, et est en capacité de rassembler les tourangelles et tourangeaux autour d’un projet commun, afin de rendre notre ville de Tours plus dynamique et plus attractive".

Barbara Darnet-Malaquin est conseillère départementale et conseillère municipale à Tours. Pour les municipales, elle avait rejoint Xavier Dateu, lui aussi conseiller départemental, et candidat malheureux au poste de maire face à Christophe Bouchet. Elle a finalement décidé de rejoindre le candidat investi par la République en Marche à Tours, Benoist Pierre.