Municipales à Tours : Bouchet et Denis au coude à coude au second tour selon un sondage

Selon un sondage de la Nouvelle République, Emmanuel Denis, le candidat de la gauche et des écologistes et Christophe Bouchet, le maire sortant, LR/UDI/Parti Radical sont très proches dans les intentions de votes.

Après veux du premier tour vendredi 21 février, ce sont les sondages pour le second tour des élections municipales à Tours que dévoile ce samedi 22 février au matin La Nouvelle République.

Le sondage du premier tour réalisé auprès de 601 tourangeaux, montre deux candidats au coude à coude : le candidat de la gauche et des écologistes, Emmanuel Denis crédité de 33% des intentions de votes, et le maire sortant, LR/UDI/Parti Radical, Christophe Bouchet avec 29% des intentions de votes.

Cette tendance se confirme dans le sondage réalisé pour le second tour. Plusieurs cas de figure se dessinent selon La Nouvelle République.

Un premier cas de triangulaire :

Emmanuel Denis , EELV, PS, PC, FI : 42%

, EELV, PS, PC, FI : 42% Christophe Bouchet , LR, UDI, Parti Radical : 40%

, LR, UDI, Parti Radical : 40% Benoit Pierre, LREM

Un cas de quadrangulaire :

Emmanuel Denis EELV, PS, PC, FI : 38%

EELV, PS, PC, FI : 38% Christophe Bouchet , LR, UDI, Parti Radical : 35%

, LR, UDI, Parti Radical : 35% Benoit Pierre , LREM

, LREM Gilles Godefroy, RN

Un deuxième cas de triangulaire :

Emmanuel Denis EELV, PS, PC, FI : 44%

EELV, PS, PC, FI : 44% Christophe Bouchet , LR, UDI, Parti Radical : 44%

, LR, UDI, Parti Radical : 44% Gilles Godefroy, RN

"C'est un vrai espoir, ça décuple nos forces" E. Denis

Le match s'annonce donc serré mais Emmanuel Denis est prêt à relever le défi : "C'est serré mais c'est possible, donc c'est un vrai espoir, ça décuple nos forces et donc c'est très positif. C'est extrêmement motivant puisqu'on a l'impression que les Tourangelles et les Tourangeaux ont envie d'un maire écologiste donc on va faire valoir notre programme par rapport au bilan actuel qui réellement n'est pas très bon puisque la ville a été à l'arrêt sur ses six dernières années. Nous sommes donc extrêmement motivés pour présenter les propositions que l'on a" réagi Emmanuel Denis au micro de France Bleu Touraine.

"Le duel est lancé autour de choix idéologiques" C. Bouchet

Du côté de Christophe Bouchet, on dit que l'on s'attendait à un sondage tel. Selon le maire actuel, deux idéologies s'opposent. "On voit qu'il y a un duel qui s'est installé entre la liste des Verts, soutenus par les Insoumis et donc par l'extrême gauche, et nous" réagi Christophe Bouchet. "J'ai l'impression que nous allons être plus forts que les Verts sur tout l'aspect développement durable, sur le développement économique, le développement de l'aéroport, la sécurité, les finances, les Tourangeaux vont avoir un choix extrêmement clair à faire : soit la liste que l'on représente, rationnelle, équilibrée, tourangelle, et puis on voit de l'autre côté des Verts soutenus par une extrême gauche. Le duel est lancé autour de choix idéologiques, des choix profonds pour la Touraine."