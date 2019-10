Municipales à Tours : le maire Christophe Bouchet maintient sa candidature et choisit les Verts pour adversaire

Tours, France

Christophe Bouchet est apparu en public mardi matin 8 octobre pour l'inauguration des "Jardins Perchés", un ensemble d'immeubles très innovants situés à Tours-Nord.

Après cette inauguration, interrogé sur une éventuelle candidature à sa propre succession, le maire de Tours a répondu sans détours :"Dès octobre 2017 (lorsque Christophe Bouchet a été désigné pour succéder à Serge Babary élu sénateur), j'ai dit que je serais candidat à un nouveau mandat."

Et le maire de Tours d'expliquer : "Les Tourangeaux ont compris que j'étais un homme de conviction ! on peut changer d'avis mais pas de conviction" dit-il, "j'ai la conviction forte que cette ville a besoin de stabilité, d'ambition, d'audace."

L'adversaire ce seront Les Verts

Quant à savoir s'il est déçu que La République En marche n'en est pas fait son champion à Tours, le maire sortant affirme qu'il s'agit là " d'un acte politique d'En Marche, qui n'a pas souhaité que ça se déroule ainsi... dont acte !" explique Christophe Bouchet, "Il faut le prendre pour ce que c'est, moi j'avais la main tendue, elle n'a pas été prise."

"On se présentera aux électeurs avec un bilan solide et un projet solide" continue Christophe Bouchet avant de désigner ses adversaires : "Il va y avoir deux oppositions très fortes entre ce que sera notre liste et _la liste des Verts_" et d'insister "c'est là que va se situer le débat : avec d'un côté les Verts avec une écologie idéologique et dépensière, alors que nous nous croyons à une écologie pragmatique."

Le maire sortant de Tours se réjouit dit-il encore de mener cette campagne passionnante avec son équipe "solidaire et loyale".

Même si il affirme ne pas être déçu par LREM, il n'en reste pas moins que pas une seule fois, Christophe Bouchet ne cite la liste de la majorité présidentielle et choisit ces contradicteurs : Les Verts !