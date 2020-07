Municipales à Tours : Emmanuel Denis officiellement installé à la tête de la ville

Emmanuel Denis a donc les manettes de la ville. Le tout nouveau maire de Tours a été officiellement élu ce vendredi soir, lors du conseil municipal d'installation. La passation de pouvoirs a eu lieu avec le maire sortant Christophe Bouchet. Puis les 16 adjoints ont été à leur tour élus. Le tout, devant une jauge limitée de spectateurs, pas plus de 200 personnes en raison de l'épidémie de coronavirus.

La moitié des adjoints sont de simples citoyens

"Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue". Cette phrase de Victor Hugo qu'Emmanuel Denis avait beaucoup cité lors de sa victoire dimanche dernier, s'inscrit sur grand écran à l'annonce de son élection. Emmanuel Denis a conscience de faire maintenant partie d'un réseau de maires écolos. "Comme on a eu un temps très important entre le premier et le deuxième tour, on s'est mis en lien avec les autres têtes de listes des villes en passe de basculer. Toutes les semaines, on avait des rendez-vous avec des applications numériques qui nous ont permis d'apprendre à se connaitre, de discuter sur différents sujets, et donc on va bien sûr multiplier ces liens et ce travail en commun".

On est pas des citoyens pour faire joli sur la liste - Cathy Savourey, nouvelle adjointe à l'urbanisme

Ses adjoints sont pour moitié de simples citoyens, il a tenu à rester fidèle à sa liste, qui était déjà composé selon ce principe de parité. Exemple avec Cathy Savourey, urbaniste dans la vie, qui devient adjointe à l'urbanisme. "J'ai la chance de pratiquer ce métier, donc je pense que la mise en route devrait être relativement facile. On est pas des citoyens pour faire joli sur la liste, on est des élus à part entière et beaucoup d'entre nous ont des responsabilités".

Le prochain conseil municipal devrait être consacré aux mesures pour répondre à la crise économique et sociale. Première d'entre elles, la création d'une aide alimentaire pour les plus démunis. Prochain conseil municipal qui doit avoir lieu le 24 juillet.

Par ailleurs, Jean-Patrick Gille, l'ancien député PS de Tours, pourtant élu lui aussi, ne fait pas partie de la liste des adjoints. Il a fait le choix de se "concentrer sur la métropole de Tours". Il est donc candidat à sa présidence. Le vote doit avoir lieu le 17 juillet. A ce sujet d'ailleurs, Emmanuel Denis a dit souhaiter "vraiment que ce soit une personne issue de la mouvance écologiste et de la gauche qui prenne la présidence" de la métropole.

La liste des adjoints élus ce vendredi soir :

1. Cathy Münsch-Masset

Déléguée aux Solidarités, à l'égalité, à la cohésion sociale, à la santé publique et aux handicaps

2. Frédéric Miniou

Délégué aux Finances, aux investissements productifs, à la commande publique, au contrôle budgétaire et aux affaires domaniales

3. Cathy Savourey

Déléguée à l'Urbanisme, aux grands et petits projets urbains et aux espaces publics

4. Franck Gagnaire

Délégué à l'Éducation, à la jeunesse, aux familles et à la petite enfance

5. Marie Quinton

Déléguée au Logement, à la politique de la ville, aux politiques intergénérationnelles et inclusives, au vivre ensemble et à la vie étudiante

6. Christophe Dupin

Délégué à la Culture et à l'éducation populaire

7. Catherine Reynaud

Déléguée aux Ressources humaines, aux relations avec les représentants du personnel, à la communication interne, à l'administration générale, à l'État civil et aux affaires juridiques. Coordination du projet.

8. Iman Manzari

Délégué au Commerce, à l'artisanat et aux grandes manifestations

9. Armelle Gallot-Lavallée

Déléguée aux Mobilités, à la circulation, à la voirie, au stationnement et à la sécurité routière

10. Philippe Geiger

Délégué à la Tranquillité publique, à la coordination des conseils de quartier et à la laïcité

11. Élise Pereira-Nunes

Déléguée aux Relations internationales, aux réseaux de villes, aux jumelages et à la francophonie. Ambassadrice «Tours ville-refuge».

12. Éric Thomas

Délégué au Sport

13. Annaelle Schaller

Déléguée à la Citoyenneté, à la démocratie permanente, à la vie associative, au conseil municipal des jeunes et aux élections

14. Antoine Martin

Délégué à la Transparence et l'amélioration de l’action publique, aux données ouvertes et aux services publics numériques

15. Alice Wanneroy

Déléguée à l'Alimentation, à l'agriculture urbaine, aux marchés de proximité, à la Cité de la gastronomie et au tourisme durable

16. Martin Cohen

Délégué aux Moyens généraux, aux infrastructures, aux réseaux, à la propreté urbaine, à l'économie circulaire et au PCAET

17. Bertrand Renaud, Tours nord-ouest.

18. Betsabée Haas, Tours ouest. Déléguée à l'Environnement, à la biodiversité en ville, à la gestion des risques et à la préservation du patrimoine fluvial et des ressources aquifères

19. Florent Petit, Tours sud. Délégué aux Services publics de proximité et à l'accès aux biens communs

20. Anne Bluteau, Tours est. Déléguée à la Prévention de la délinquance et aux affaires militaires et protocolaires.

21. Thierry Lecomte, Tours nord-est. Délégué à l'Emploi, à l'insertion et la formation professionnelles, et aux Relations avec les établissements d’enseignement