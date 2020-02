Municipales à Tours: Emmanuel Denis, "Pour demain, Tours 2020" veut recréer une vraie police de proximité

France Bleu Touraine poursuit son tour d'horizon des candidats aux élections municipales à Tours. Avec la liste de gauche, LFI et Europe Ecologie-les Verts, menée par le Vert Emmanuel Denis, tête de liste, et par la socialiste Cathy Münsch-Masset, 2ème de liste.

Emmanuel Denis, la tête de liste de la gauche et des écologistes aux élections municipales à Tours, était l'invité de France Bleu Touraine cette semaine dans le cadre de la campagne des élections municipales. Sa liste "Pour demain, Tours 2020" est soutenue par le Parti Socialiste, Europe Ecologie les Verts et la France Insoumise. Emmanuel Denis est conseiller municipal d'opposition depuis 2014. Il répond à nos questions sur les résultats du sondage de notre confrère la Nouvelle République, sur son déficit de notoriété, sur ses projets pour la sécurité des Tourangeaux, et sur les critiques du maire à l'encontre de sa liste.

Emmanuel Denis se positionne sur les problèmes de sécurité à Tours Copier

A Tours, les autres listes déclarées sont celle du maire sortant UDI soutenu par LR Christophe Bouchet, celle de Benoist Pierre pour La République en Marche, de Xavier Dateu, Nicolas Gautreau, Gilles Godeffroy pour le RN, Claude Bourdin, Philippe Lacail, Michaël Cortot, Lutte Ouvrière et le Parti Ouvrier Indépendant.