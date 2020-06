Tours : Emmanuel Denis "serein et prêt à affronter les responsabilités de la charge de maire"

"Je me sens assez serein et prêt à affronter les responsabilités de la charge de maire", déclare ce lundi 29 juin au matin Emmanuel Denis le nouveau maire de Tours, invité de France Bleu Touraine. "Le plus dur commence", estime-t-il. Les résultats donnent 2.600 voix d'écart entre les deux candidats. 54,94 % des voix pour Emmanuel Denis, 45,05% pour le maire sortant Christophe Bouchet.

Le candidat de la gauche et des écologistes vainqueur est revenu sur l'abstention historiquement haute pour ce scrutin. La participation en Indre-et-Loire a été de seulement 39,26% selon la préfecture. Aux dernières élections, en 2014, 60,80% des électeurs étaient allés voter. "Il y a une vraie désaffection vis à vis du politique" réagit Emmanuel Denis. Mais malgré ce taux de participation faible, "il y a un désaveux très fort de l'équipe sortante et une vraie adhésion autour de la notre", juge-t-il.

Dans ce contexte de crise sanitaire, le nouveau maire de Tours dit vouloir mettre en avant dès le début de son mandat les questions de l'alimentation des plus démunis, l'aide aux enfants avec notamment le dispositif national "vacances apprenantes" mais aussi "des aides économiques fortes qu'il faudra apporter aux entreprises, aux TPE et PME de la ville de Tours pour que celles-ci sortent la tête de l'eau (...) on espère en sauver le plus possible."

C'est extrêmement enthousiasmant de se dire que l'on aura demain un réseau de grandes villes vertes

Face aux très bons résultats des candidats écologistes France et notamment dans plusieurs grandes villes, Emmanuel Denis se réjouit "de cette préoccupation environnementale qui grossit de mois en mois (...) C'est extrêmement enthousiasmant de se dire que l'on aura demain un réseau de grandes villes vertes qui pourront travailler ensemble sur cette question du dérèglement climatique qu'il n'est pas facile de résoudre seul dans son coin."

Cette union on la construit depuis longtemps

Selon lui les différentes formations politiques que forment sa majorité (Verts, la France Insoumise, PS, PC) ne seront pas des obstacles : "Cette union on la construit depuis longtemps", juge Emmanuel Denis.

Enfin au sujet du tram, Emmanuel Denis se dit favorable à une deuxième ligne reliant les deux hôpitaux, le projet s'élève à 430 millions d'euros. Il y a selon lui, une "volonté de financer cet équipement structurant sans hausse d'impôts."