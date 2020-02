Municipales à Tours : "Il faut enfin régler les problèmes de la ville" estime le candidat Xavier Dateu

Xavier Dateu, candidat malheureux à la mairie de Tours à mi-mandat, se présente aux élections en mars prochain. L'ancien adjoint aux sports est très critique envers Christophe Bouchet et veut revoir le chantier des Halles, du palais des sports, du haut de la Tranchée et de la 2ème ligne de Tram.

Tours, France

Xavier Dateu, ancien adjoint aux sports à la ville de Tours sous le mandat de Serge Babary et candidat malheureux à la mairie au bénéfice de l'âge face à Christophe Bouchet, a présenté une partie de sa liste et de son programme mardi soir. Le conseiller départemental de Tours-Nord résume sa candidature en 3 mots : sobriété, efficacité et transparence. Sa liste, composée d'anciens sportifs (l'ex-footballeur pro Pierre-Antoine Dossevi, l'ex-hockeyeur François Gleize), d'anciens adjoints (Céline Ballesteros, ancien adjointe au commerce sous Babary et conseillère départementale, Chérifa Zazoua-Khames, ex adjointe en charge de la politique de la ville de Tours), et d'ancienne chargée de communication (Claire Gressieux, ancienne chargé de la communication du président du Département Jean-Gérard Paumier), compte 19 noms. Pour autant, Xavier Dateu affirme qu'il a l'intégralité des noms pour valider sa liste d'ici le 27 février, date limite du dépôt en Préfecture.

Je souhaite un parc public en haut de la Tranchée

Si il reconnait avoir parlé avec Benoist Pierre, la tête de liste LREM à Tours, "il n'y a pas eu d'autres tractations" précise Xavier Dateu. Dans son programme, explique-t-il, "il n'y a pas de projets mirobolants mais la nécessité de régler les problèmes de la ville avant d'engager tout autre projet".

On est actuellement dans l'hypercommunication mais il n'y a pas beaucoup de résultat

Selon Xavier Dateu, il faut revenir sur le projet des Halles. Un projet qui doit se faire "avec les commerçants". Le candidat souhaite aussi un parc public en haut de la Tranchée, "et non pas une promotion immobilière". Concernant le chantier du Palais des Sports, "projet mégalomaniaque quide 30 millions à 40 millions, passe à 70 millions", Xavier Dateu estime qu'il y a d'autres priorités comme la réhabilitation de gymnases, de Dojo, la piscine des Tourettes. "La ville est frustrée. Il n'y a pas eu de travaux en 6 ans dans cette ville".

"Il faut être efficace pour la ville" Copier

Enfin concernant la 2ème ligne de Tram, Xavier Dateu pense qu'il faut abandonner le projet de tram sur rail, et choisir le tram-bus ou bus à haut niveau de service.