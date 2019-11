Municipales à Tours : il n'y aura pas d'union des forces de gauche pour le 1er tour

Tours, France

Il n'y aura finalement pas de liste commune rassemblant les différents forces de gauche et les écologistes aux municipales à Tours en mars prochain. Le mouvement des Cogitations Citoyennes, qui rassemblement des citoyens engagés dans la protection de l'environnement et le développement durable, a décidé de jeter l'éponge après plusieurs semaines de tractations. "Si il y a des convergences d'un point de vue programmatique" explique ses 2 têtes de liste, l'architecte Cathy Savourey et le conseiller municipal Verts Emmanuel Denis (par ailleurs conseiller métropolitain), "les conditions du rassemblement ne sont pas réunies".

La gauche reste engluée dans un problème d'ego ?

Il faut dire que les différentes formations (PS, C'est au Tours de (FI), Place Publique, le PC...) revendiquent la tête de liste. Les Cogitations Citoyennes ont donc décidé de lancer leur campagne municipale en devenant le mouvement citoyen "Pour Demain Tours 2020". Une liste qui souhaite faire de Tours, une ville dynamique, sobre, solidaire et qui respire.

Un très mince espoir d'obtenir l'union de la gauche

Les discussions entre les différentes forces de gauche vont malgré tout se poursuivre, même si l'espoir d'arriver à un accord semble très faible. Emmanuel Denis explique que les "Cogitations Citoyennes ont été créées à Tours il y a 3 ans pour dépasser la logique des partis, et qu'on retombe dans des histoires d'appareils qu'on ne veut plus. On perd beaucoup trop d'énergie dans ces discussions et il est temps pour nous de lancer notre campagne".