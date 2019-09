Municipales à Tours : l'écologiste Emmanuel Denis co-tête de liste des cogitations citoyennes

Tours, France

Depuis la place Dublineau, qui avait été récemment pointée du doigt pour son manque de verdure, les Cogitations Citoyennes ont dévoilé ce vendredi midi les deux têtes de listes pour les élections municipales. Il s'agit de l'écologiste Emmanuel Denis, d'Europe Ecologie Les Verts, conseiller municipal et métropolitain, et Cathy Savourey, une urbaniste indépendante. Emmanuel Denis est à l'origine des Cogitations Citoyennes, un mouvement qui se revendique en dehors des partis politiques et qui compte 250 membres. Le but : faire émerger des idées nouvelles, écologistes, par une démarche participative. Les deux tête de liste expliquent travailler à d'éventuels rapprochements avec la liste du Parti Socialiste et celle de la France Insoumise.