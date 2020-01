Municipales à Tours: la liste de gauche veut créer un parc agro-photovoltaïque urbain unique en France

Indre-et-Loire, France

La liste commune de la gauche à Tours, emmenée par l'écologiste Emmanuel Denis et par la socialiste Cathy Münsch-Masset, dévoile une partie de son programme. La liste s'appelle "Pour demain, Tours 2020". Sa campagne sera très axée sur la transition écologique. Deux grands projets ont été dévoilés lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi 31 janvier: la création d'un centre municipal de santé avec des médecins salariés et la création d'un parc agro-photovoltaïque urbain de 250 hectares. L'un et l'autre seront lancés dès la première année de mandat si la liste est élue.

"Créer un centre municipal de santé, c'est lutter contre les zones blanches d'accès aux soins à Tours" explique Cathy Münsch-Masset, deuxième de la liste et également vice-présidente du conseil régional

Cela répond aux besoins de proximité d'accès aux soins dans des quartiers de Tours comme Les Rives du Cher, par exemple, qui n'ont pas assez de médecins. Le deuxième intérêt majeur c'est qu'un centre municipal de santé applique le tiers payant généralisé c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avance de frais. On sait que c'est un critère de renoncement aux soins pour un certain nombre d'habitants, les étudiants en état de précarité et les familles en difficulté financière -Cathy Münsch-Masset

Les investissements nécessaires à la création de ce centre médical de santé seront partagés entre l'ARS (agence régionale de santé), le conseil régional, la ville de Tours et Tours Métropole, mais le budget n'est pas encore bouclé.

Le conseiller municipal vert, Emmanuel Denis, est le numéro un de la liste "Pour Demain, Tours 2020", qui rassemble les Verts, le PS, le PCF et une partie de la France Insoumise. Le deuxième grand projet présenté par la liste est ce grand parc agro-photovoltaïque urbain de 250 hectares

Ce parc agro-photovoltaïque sera situé sur une ancienne surface foncière appartenant aux militaires de la BA 705 et qui est réservée à la métropole. Une fois achetée, sur un plan agricole, on y fera pousser du lin, et sur 100 hectares on y installera ce parc photovoltaïque qui pourra fournir de l'énergie propre pour 30 000 Tourangeaux. Nous lancerons une procédure de financement participatif qui sera complémentaire des fonds régionaux , des fonds européens, et de l'argent de Tours Métropole -Emmanuel Denis

La Liste "Pour demain, Tours 2020" sera présentée aux Tourangeaux lors d'un meeting de soutien mardi 11 février à l'espace Villeret. En présence de Julien Bayou, secrétaire national Europe Ecologie-les-Verts, et Clémentine Autain, ancienne conseillère municipale de Paris, membre du Front de Gauche.