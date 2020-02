Municipales à Tours : le candidat de la gauche et des écologistes en tête selon le sondage de la NR

C'est toujours un temps fort dans une élection, surtout à 3 semaines du premier tour du scrutin municipal le 15 mars. La Nouvelle République publie ce vendredi, la deuxième mouture de son sondage (après la notoriété et la popularité) consacré aux intentions de vote du 1er tour des municipales à Tours. Cette enquête, réalisée auprès de 601 tourangeaux, montre que deux candidats sortent nettement du lot : le candidat de la gauche et des écologistes, Emmanuel Denis, et le maire sortant, le LR/UDI/Parti Radical, Christophe Bouchet.

Intentions de vote au 1er Tour des élections municipales à Tours :

Emmanuel Denis , EELV, PS, PC, FI : 33%

, EELV, PS, PC, FI : Christophe Bouchet , LR, UDI, Parti Radical : 29%

, LR, UDI, Parti Radical : Benoist Pierre, LREM : 12%

LREM : Gilles Godefroy, FN : 9%

Xavier Dateu, DVD : 7%

Nicolas Gautreau, DVG : 5%

Claude Bourdin, EXG : 2,5%

Mickaêl Cortot, DVG : 1,5%

Philippe Lacaïle, DVG, 0,5%

Thomas Jouhannaud, LO : 0,5%

Le candidat de la République en Marche distancé

Ce qui est donc marquant dans ce sondage, c'est que notoriété et intention de vote ne sont pas liées. Alors qu'Emmanuel Denis, le candidat de la gauche et des écologistes, est visiblement peu connu des tourangeaux (23% de notoriété), il est en tête des intentions de vote avec 33% des voix, c'est 5 points de mieux que Jean Germain au 1er tour en 2014. En deuxième position arrive le maire sortant Christophe Bouchet avec 29% des voix. Malgré son échec à obtenir l'investiture En Marche, il peut se satisfaire de distancer nettement le candidat officiel du parti d'Emmanuel Macron. Benoist Pierre, qui lui ne bénéficie pas de l'absence de notoriété, arrive 3eme position avec un petit 12% des voix. On est très loin des résultats flatteurs d'En Marche aux Européennes et lors du 1er Tour des législatives à Tours, respectivement 25% et 36% des voix. Le contexte national est sans doute peu porteur pour le candidat LREM.

Les partis ne figurant pas sur le podium feront l'élection au second tour

Derrière, dans ce sondage, on trouve le FN à 9%, Xavier Dateu à 7%, Xavier Dateu qui revendiquait le poste de maire après le départ de Serge Babary et qui avait été battu au bénéfice de l'âge en 2017. Nicolas Gautreau, ancien adjoint de Jean Germain, est à 5%, Claude Bourdin, extrême gauche est à 2,5%. Ce sont ces candidats, qui ne figurent pas sur le podium à 3, qui feront l'élection au second tour. Avec aussi une inconnue. Le maintien au second tour étant possible à partir de 10% des suffrages exprimés, que fera le candidat de La République en Marche au second Tour ? Benoist Pierre voudra-t-il se maintenir pour donner la victoire à la gauche et aux écologistes ou nouera-t-il une alliance avec l'ennemi juré, le maire de Tours ? Beaucoup de chose peuvent encore se passer. Et rappelons-le, il ne s'agit que d'un sondage, d'une photographie à l'instant T. Et un sondage, ce n'est pas l'élection.