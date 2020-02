Municipales à Tours : le RN aura bien une liste malgré un différent avec Debout la France

Tours, France

Il y aura bien une liste du Rassemblement National à Tours pour les élections municipales du mois de mars prochain. Sa tête de liste Gilles Godefroy doit la déposer ce vendredi 14 Février en Préfecture. Une liste sur laquelle figure notamment des membres de "Debout la France". Le problème c'est que le parti de Nicolas Dupont Aignan en Indre-et-Loire dément tout rapprochement avec le Rassemblement National.

C'est un tweet de Gilles Godefroy qui a mis le feu aux poudres. La tête de liste RN annonce presque fièrement que sa liste est bouclée et qu'elle regroupe des adhérents de son parti, des sans étiquette et des DLF; autrement dit des membres de Debout la France. Dans un communiqué, le secrétaire départemental du parti de Nicolas Dupont Aignan dément catégoriquement. Il n'y a jamais eu d'alliance avec le parti de Marine Le Pen explique Alexandre Fernique. "Nous n'avons eu aucun contact avec le RN localement. On est très étonné de cette situation. On aurait pu discuter, peut-être pas une alliance ou une liste. Mais au moins avoir la décence d'appeler".

Une menace d'exclusion de DLF pour les candidats qui restent sur la liste RN

Debout la France demande à ces personnes de se retirer de la liste sous peine d'être exclues. Gilles Godefroy, de son côté, reconnaît qu'il a été un petit peu maladroit dans son tweet, mais selon lui, c'est une tempête dans un verre d'eau. "On a pas fait d'accord avec DLF, mais des gens de DLF sont venus vers nous et on leur a ouvert notre porte". Gilles Godefroy qui parle de 4 à 6 personnes de DLF sur sa liste dont la numéro 2.