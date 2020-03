Municipales à Treillières : troisième duel pour le maire sortant et son principal opposant

A Treillières, au nord de Nantes, c'est la troisième fois que les habitants ont à choisir entre les deux mêmes candidats : le maire sortant Alain Royer, ancien divers droit et son principal opposant ex divers gauche, Emmanuel Renoux. Pour l'instant, le maire a gagné à chaque fois.

Jamais deux, sans trois ! A Treillières, commune de près de 10 000 habitants au Nord de Nantes, les deux mêmes candidats s'affrontent pour la troisième fois depuis 2012. Et jusqu'ici, le maire a toujours remporté les élections.

Pas de surprise pour les Treilliérains et Treilliéraines

Au café La Chesnaie, Raymond, un habitant de Treillières, regarde les affiches des deux candidats d'un air désabusé. A droite, l'actuel maire sans étiquette, anciennement Divers Droite, Alain Royer. A gauche, l'opposant principal du maire, ancien Divers Gauche, Emmanuel Renoux. L'un avec cravate, l'autre la chemise ouverte.

Il n'y a rien de nouveau, les enjeux sont toujours les mêmes ! soupire Raymond, surnommé "Commandant Cousteau" à cause de son bonnet rouge vif.

"Ce serait bien qu'il y ait un troisième candidat qui sorte du chapeau et qu'il y ait une petite bataille !" ajoute Raymon en souriant. "Mais bon, il n'y en a pas donc il n'y a pas de débat non plus !". Lui sait déjà pour qui il votera le 15 mars. Le même qu'il y a six ans, qu'il y a huit ans.

Deux candidats, deux styles. L'actuel maire Alain Royer tête de liste de "Treillières en action" ; son opposant Emmanuel Renoux, propose un programme "Nouvel R". © Radio France - Fanny Ohier

Un duel politique qui irrite Sandrine et Camille. Elles habitent la commune depuis plus de 20 ans. "J'ai le sentiment qu'une partie de la population n'est pas entendue par rapport au manque de moyens et à un certain nombre incivilités," s'agace Sandrine. "On rencontre des difficultés mais personnes n'écoute nos problèmes !" Pour Camille, l'explication est simple : "C'est parce que toujours les deux mêmes candidats qui se confrontent !"

Y'a pas de renouveau, on doit choisir entre le noir et le blanc mais parfois on aimerait bien le gris ! — Camille, habitante

"La 'guéguerre' entre les deux partis nous on s'en fiche en tant qu'habitantes.", continue Camille. "Peut-être que ce serait bien de travailler main dans la main pour la commune ; les gilets jaunes, ce n'est pas si loin et ce n'est pas terminé !"

2-0 pour le maire sortant : les cartes sont elles rebattues pour la troisième manche ?

Troisième fois que le match se joue. Jusque là, c'est l'actuel maire Alain Royer, un chef d'entreprise à la retraite, qui a tout raflé. Depuis la fenêtre de son bureau à la mairie, il regarde "l'Avenue du Général de Gaulle", qu'il a renommée il y a un an par admiration pour l'homme politique. Le maire énumère ses victoires "La première c'était en 2012, à la mort soudaine de l'ancien maire. Ensuite je me suis représenté en 2014 !" Et de nouveau en 2020, il brigue la mairie. Face au maire, le même adversaire depuis plus de huit ans. Alain Royer connait bien Emmanuel Renoux, ancien conseiller de son prédécesseur. "Il se présente une troisième fois à la mairie, il fait ce qu'il veut !", lance le maire. L'édile semble assez confiant, rassuré par l'écart qui s'est creusé entre lui et son rival, aux dernières municipales.

Mais les défaites, c'est du passé pour Emmanuel Renoux. Le candidat de l'opposition estime que les huit ans de mandat du maire ont révélé son mode de gouvernance "d'un autre temps". Alors cette fois-ci, il est persuadé qu'il va gagner les élections. "C'est maintenant que notre projet est le plus en phase avec son temps et les enjeux de notre commune. [...] Avec mon équipe, nous avons la conviction qu'il faut proposer un [autre mode de gouvernance]." La page "Alain Royer" va-t-elle se tourner ? Une chose est sûre, le maire ne se représentera pas dans six ans. C'est donc la dernière fois que les deux candidats s'affrontent.