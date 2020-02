Municipales à Ussel, en Corrèze : la mairie est très convoitée

A un peu plus d'un mois du premier des élections municipales de mars 2020, la campagne bat son plein à Ussel. Dans la ville sous-préfecture de Corrèze, trois principaux candidats sont en lice. Le sortant Christophe Arfeuillère doit notamment faire face à Françoise Béziat, son ex première adjointe.

Ussel, France

France Bleu Limousin installe son antenne en haute Corrèze, à Ussel, ce jeudi à l'occasion de notre première journée spéciale organisée à un peu plus d’un mois du premier tour des élections municipales de mars 2020. Dans la ville sous-préfecture de Corrèze et ses 9.700 habitants, plusieurs forces sont en présence pour conquérir la mairie.

Trois listes principales sont en lice

La première est conduite par le maire sortant, Christophe Arfeuillère (Les Républicains), aussi premier vice-président du conseil départemental, il brigue un second mandat. Face à lui, il y aura son ex première adjointe, Françoise Béziat (Les Républicains), qui a démissionné il y a un an. Elle est par ailleurs conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine. A la tête d’une liste orientée à gauche se trouve l’avocat Pierrick Cronnier.

La droite part divisée

L'enseignement principal, c'est que la droite part divisée avant le premier tour. Christophe Arfeuillère a le soutien du parti LR et de l’influente association de centre-droit Corrèze Demain. Mais il trouve face à lui une forme de dissidence, incarnée par Françoise Béziat, qui pourrait diviser l’électorat de droite. " C'est toujours un risque quand il y a deux listes de sensibilité identique, les électeurs trancheront " concède le maire sortant. " Je récuse le terme liste de droite " coupe Françoise Béziat, " je conduis une liste sans étiquette et sans soutien ". Elle tient à souligner qu’elle n’a plus de rôle (" j'ai été écartée du bureau ") au sein du parti LR en Corrèze (" une fédération quasi inexistante " a-t-elle dit il y a quelques mois) et qu’elle en est simple adhérente.

Christophe Arfeuillère, maire sortant d'Ussel, brigue un second mandat © Radio France - Nicolas Blanzat

" J'ai le sentiment de déranger parce que je suis cash dans mes approches "

Elle rappelle que la configuration était encore plus particulière en 2014. " Il y avait deux conseillers généraux du même groupe, Corrèze Demain, qui étaient candidats : Daniel Delpy et Christophe Arfeuillère, plus la maire sortante qui aurait du bénéficier de la prime au sortant ". Françoise Béziat estime qu'on lui fait un procès d'intention. " A l'époque, ça n'a pas fait de foin. Là, on en fait un foin. Pourquoi ? Sûrement parce que je suis une femme. J'ai le sentiment de déranger parce que je suis effectivement cash dans mes approches. Je ne pardonne pas les écarts de gestion, je n'aime pas les magouilles, je n'aime pas les privilèges et les arrangements copain-coquin. Et quand je parle de ça, ça dérange ". Elle refuse de dire ce qui peut se passer au soir du premier tour en fonction des suffrages obtenus par sa liste " parce que c'est rentrer dans ces choses que détestent les électeurs : les hypothèses politiciennes. On prendra des décisions le lendemain ou le sur-lendemain du premier tour ". Mais il est difficilement imaginable qu'elle appelle à voter pour l'équipe sortante. En revanche, le maire sortant a déjà choisi. " Je veux être clair là dessus, comme je l'ai été en 2014 " lance Christophe Arfeuillère. " Si je suis derrière Françoise Béziat au premier tour, je me retirerai. _Il n'y aura pas de fusion_, c'est clair ".

Françoise Béziat, ex première adjointe de Christophe Arfeuillère, se présente face à lui © Radio France - Nicolas Blanzat

La gauche peut-elle en profiter ?

Pierrick Cronnier, et sa lite de rassemblement à gauche, pourrait-il tirer un avantage de cette situation ? " J'ai deux priorités " évacue l'avocat, " la première est de travailler sans me soucier de mes concurrents. La seconde est de _satisfaire les Ussellois.es_. Ce qui leur apportera, c'est celui qui arrivera à leur parler de leur avenir et à le rendre réel ". Les finances de la ville, dans un état toujours précaire ; l’avenir de l'hôpital et ses comptes dans le rouge ; la liaison ferroviaire vers Clermont-Ferrand, fermée depuis plusieurs années ; la sécurité, après plusieurs affaires de petite délinquance ; la circulation en centre-ville, et la fin de la déviation de la ville ; font partie des principaux sujets à traiter.

Pierrick Cronnier, à la tête d'une liste de rassemblement à gauche, profitera-t-il de la situation ? © Radio France - Nicolas Blanzat

L'attractivité d'Ussel et de son centre-ville en question

Alors qu'Ussel est passé sous la barre des 10.000 habitants depuis plusieurs mois, la question de l'attractivité de la ville sous-préfecture est posée. C’est spontanément ce qu’évoque Ahmid, croisé dans la rue. " J'aimerais qu'il y ait plus de magasins à l'intérieur de la ville " dit-il, car de nombreux commerces se trouvent désormais dans les zones commerciales de part en part d'Ussel. Ce que confirme Véronique, en chemin vers la pharmacie place Alsace Lorraine. Elle habite Ussel depuis plus de vingt ans. " Ce serait bien qu'il y ait _plus de dynamisme au niveau du centre-ville_, car c'est triste là " citant les nombreuses fermetures intervenues ces derniers mois. Le constat est partagé par Suzette, qui habite une commune attenante, en comptant sur ses doigts. " Il n'y a plus de primeur. Il n'y a plus autant de boutiques de vêtements et de chaussures. Il y avait le choix, avant ". De fait, les habitants vont souvent faire leurs emplettes à Brive ou à Clermont.

Un centre-ville à reconquérir

Logiquement, tous les candidats s'emparent de cette problématique. " Il faut des commerces qui sortent un peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'on peut retrouver ailleurs " estime le sortant Christophe Arfeuillère, " car la société a changé. Il y a internet, et les gens font les courses différemment ". Il revendique avoir accompagné l’ouverture d’une brasserie dans le centre et l’arrivée du chocolatier briviste Lamy, qui a ouvert un magasin.

La chocolaterie Lamy, basée à Brive, a ouvert un commerce à Ussel en 2019 © Radio France - Nicolas Blanzat

Il indique que des dispositifs d'aide ont été lancés pour permettre aux propriétaires de rénover les logements vétustes. " C'est récent, mais la démarche est engagée. C'est en ramenant des habitants dans le centre que les commerces reviendront aussi ". Françoise Béziat s’en soucie aussi. " Tout le monde veut sauver le centre-ville, avoir une ville propre, etc. Nous allons nous retrouver sur de nombreux sujets " commente la candidate. " Ce qui va faire la différence, c'est comment on arrive à mettre en oeuvre et à avoir des résultats. Je pense qu'il y a moyen d'être plus efficace dans la mise en oeuvre " décrit-elle pour mettre en avant sa manière de faire. Pierrick Cronnier, à la tête d'une liste de rassemblement à gauche, a lui déjà pris son bâton de pèlerin. " C'est déjà une tendance forte qui ressort des questionnaires que nous soumettons aux habitants " explique-t-il, depuis le bureau de sa permanence de campagne qui fait la promotion de son site internet lancé pour l'occasion. " Il faut s'appuyer sur les acteurs économiques et les commerçants " , poursuit l'avocat de profession, " j'irai à leur rencontre avec mes candidats, car on a besoin de mettre tout le monde autour de la table avec les mêmes objectifs. Il y a sûrement des choses à faire ". Car les boutiques fermées et les logements vides sont nombreux en cœur de ville.