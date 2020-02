Municipales à Ustaritz: vivez le débat de France Bleu Pays Basque, France 3 Euskal Herri et Sud-Ouest

Ce vendredi, quatre candidats aux élections municipales d'Ustaritz vont s'affronter, à quatre semaines du premier tour, dans le cadre d'un grand débat organisé par France Bleu Pays Basque, Sud-Ouest et France 3 Euskal Herri.

Ustaritz - France

France Bleu Pays Basque, Sud Ouest et France 3 Euskal Herri organisent ce vendredi à Ustaritz le second débat public sur les enjeux des élections municipales à la salle Bilgune. Ce vendredi 14 février entre 18h et 20h, les quatre têtes de liste seront interviewés par les journalistes des trois médias :

Bruno Carrère, "Uztaritze Bai"

"Uztaritze Bai" Jean-Claude Saint-Jean, "Ustaritz avec bon sens"

"Ustaritz avec bon sens" Dominique Lesbats, "Ustaritz avenir"

"Ustaritz avenir" Bruno Cendres, "Ensemble pour Ustaritz"

Ils vont répondre aux questions d'Yves Tusseau (France Bleu Pays Basque), Thomas Villepreux (« Sud Ouest ») et René Garat (France 3 Euskal Herri) entre 18h et 20h. Le débat est public, et l'entrée est libre.

Suivez en direct le débat