Municipales à Val-de-Reuil : le RN dénonce "des méthodes de voyou" et porte plainte

Le Rassemblement national avait loué une salle pour sa conférence de presse ce jeudi, mais à l'arrivé du candidat, William Thiery, accompagnés du secrétaire départemental du parti, Timothée Houssin et du président du groupe RN au conseil régional de Normandie, Nicolas Bay, le directeur de l'établissement leur annonce que la salle est indisponible, "un problème de fuite dans la nuit, d'odeur d’égout" avance-t-il. Qu'à cela ne tienne, ils tiendront leur conférence de presse au bar. C'est Timothée Houssin qui prend la parole en premier "pour revenir sur la campagne délétère qui est menée par Monsieur Jamet depuis le début de la campagne des municipales".

Tract diffamatoire et affiches arrachées

Une plainte contre X a été déposée, plainte déposée le mercredi 11 juin par le candidat William Thiery, en son nom et au nom de son parti. Le RN explique avoir constaté qu'un tract diffamatoire était distribué dans la commune "qui n'est pas signé, ce qui est totalement interdit dans le contexte d'une campagne" avance le secrétaire départemental et "comme il n'y a que deux listes en concurrence, il n'y as tellement de doute sur ceux qui sont à l'initiative de ce tract" enchérit Nicolas Bay. Pour répondre à ses détracteurs, Marc-Antoine Jamet a organisé, dans la foulée, une conférence de presse au monument Mémoire et Paix en présence de plusieurs co-listiers. " moi j'ai adressé des tracts à William Thiery, un programme, une liste, des propositions" tacle le maire sortant "il n'y a jamais répondu, maintenant qu'il y ait d'autres tracts dans la ville, je ne représente pas 100% de la politique à Val-de-Reuil" :

On ne récolte que ce qu'on a semé. Le FN a semé ici l'injure, l'insulte et la provocation - Marc-Antoine Jamet

Marc-Antoine Jamet, avec des co-listiers, lors de sa conférence de presse organisée au monument Mémoire et Paix de Val-de-Reuil © Radio France - Laurent Philippot

Dans la même plainte, un autre volet concerne l'arrachage systématique des affiches du RN à Val-de-Reuil et le parti en accuse sans détour le candidat socialiste. Marc-Antoine Jamet le reconnaît, "il y a eu des affiches arrachées le premier jour. Je crois que cela fait maintenant dix jours que veillant matin et soir sur les affiches du FN, je constate que les miennes sont toutes arrachées et que, grâce à moi, les leurs sont toutes intactes"explique le maire sortant. William Thiery accuse Marc-Antoine Jamet d’arracher lui-même ses affiches pour jouer les victimes. "Je n'arrache pas mes affiches, j'en colle beaucoup" riposte le premier magistrat avant d'ajouter : "il y a la fois où je me suis tiré une balle dans la tête, où j'ai couru avec un sac de plomb, mais en règle général, il faudrait le dire à William Thiery, le monde est composé de gens plus cohérents, plus honnêtes et plus transparents qu'il ne le dit".

Une campagne à couteaux tirés

"Le climat général ici à Val-de-Reuil s'est totalement dégradé, de la faute, de la responsabilité exclusive de monsieur Jamet" estime Nicolas Bay :

On assiste à une campagne de caniveau, à des méthodes de voyou , avec un maire qui est incapable d'imaginer un débat démocratique - Nicolas Bay

Pour le patron du RN en Normandie, le malaise est profond "est-ce que Monsieur Jamet peut accepter une concurrence électorale normale ? s'interroge Nicolas Bay. Sourire de Marc-Antoine Jamet "je crains William Thiery, oui c'est cela". Les échanges fleuris envahissent les réseaux sociaux et pendant qu'on en parle, on ne parle pas de programme dénonce le Rassemblement National. Alors, le maire sortant de dérouler son projet "c'est le renouvellement urbain, les écoles et l'éducation, la modernisation, le wifi qui sera là demain, la sécurité, l'ordre. A-t-on jamais entendu le FN sur toutes ces questions ? J'ai vu par contre beaucoup de photocopies, de copier-coller d'un programme national dont j'ai reconnu la patte à Louviers, à Pont-de-l'Arche, à Vernon, à Évreux". Le député européen Nicolas Bay s'en offusque "le Rassemblement National a une grand légitimité à présenter une liste à Val-de-Reuil, nous avons obtenu _26% des voix aux dernières élections européennes_, 46% des voix au second tour de la présidentielle" et de conclure "à Val-de-Reuil, le RN est chez lui".

Les électeurs trancheront dimanche 15 mars entre les deux listes Rassemblement Rolivalois et Un seul Parti Val-de-Reuil !