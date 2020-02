Municipales à Valdoie : les finances de la ville au cœur du débat

A Valdoie, 5 300 habitants, deux femmes vont s'affronter lors des prochaines élections municipales. D'abord: la maire sortante, Corinne Coudereau, soutenue par l'UDI et le député (et ancien maire) Michel Zumkeller pour la liste "Valdoie au coeur". Face à elle : Marie-France Cefis, conseillère départementale, ancienne UDI et ancienne colistière du même Michel Zumkeller. Elle est la tête de liste d'"Ensemble pour Valdoie" (qui se veut apolitique). Les deux femmes se connaissent donc bien et elles vont s'affronter surtout autour de la question des finances de la commune.

La situation financière est catastrophique (Marie-France Cefis)

Notamment, autour de la dette de la commune. ``A Valdoie, l'endettement par habitant est en effet plus important que celui des communes de la même taille: 1884 euros par habitants, contre 844 euros par habitants en moyenne pour les villes de la même strate (chiffres du ministère de l'économie de 2018). Pour Marie-France Cefis, la situation est catastrophique : " Cela représente 10 millions d'euros de dettes sur Valdoie. Il y a eu des investissements, comme le pôle enfance, qui a été financé à 95% par l'emprunt et je pense qu'aucune commune responsable à l'heure actuelle ne se serait engagée dans un tel projet "

Je peux faire face à l'emprunt (Corinne Coudereau)

Corinne Coudereau, elle, l'assume. Pour la maire sortante, c'est à ce prix que la ville à bénéficié d'un investissement important pour construire des équipements comme le pôle enfance justement et surtout, la dette est maîtrisée explique-t-elle : " Forcément, quand, sur le budget d'une commune, on met 5 millions d'investissements, et même si on a bénéficié d'un certain nombre de de subventions, ça reste lourd dans l'endettement. Mais je dégage sur l'année 2019 un excédent de 680 000€ donc où est la faillite? Je peux faire face à l'emprunt et sans augmenter les impôts et je vais le prouver ce jeudi lors du débat d'orientation budgétaire ".

Corinne Coudereau a remplacé Michel Zumkeller en 2017 pour cause de loi sur le non cumul des mandats © Radio France - Emilie Pou

Les licenciements de l'an dernier minent encore le débat politique

Les finances de la ville sont aussi au cœur d'une autre polémique à Valdoie. À cause d'un déficit de 240 000€, que Corinne Coudereau a découvert, elle à licencié 11 personnes l'année dernière au sein du multi-accueil. L'affaire à miné le débat politique pendant des mois avec un conseil municipal reporté, des élus dissidents et une manifestation de la CGT devant la mairie.

Marie-France Cefis parle de méthodes brutales : " Actuellement il y a 5 arrêts de travail qui sont imputables aux conditions de travail et l'actuelle maire est dans un profond mépris par rapport à ses employés donc je pense que c'est inacceptable. Il faut ramener de la sérénité à Valdoie ramener le calme."

Marie-France Cefis est également conseillère départementale © Radio France - Emilie Pou

C'est aussi ce que souhaite Corinne Coudereau : " il n'y rien dans les rapports des responsables du personnel qui me prouve, à l'aide de plannings ou de charges de travail, qu'il y a un mal-être quelconque. J'attends que les élections passent et on reparlera de tout ça tranquillement. Mais y a vraiment rien d'alarmant. On fait toute une histoire de 3 personnes qui posent problème à la mairie de Valdoie ".

A noter que, dans cette ville détenue de 1971 à 2008 par le Parti Socialiste, il n'y aura pas de candidat de gauche. L'opposant municipal Olivier Domon a décidé de ne pas se présenter. Au bout de 30 ans, il a décidé de prendre sa retraite politique.

Reportage auprès des deux candidates à la mairie de Valdoie Copier

à lire aussi Municipales à Delle : la sécurité au coeur du débat