Municipales à Valençay : Hervé Flavigny veut donner une "énergie nouvelle" à la ville

Maire de Valençay depuis 2001, Claude Doucet brigue une nouvelle fois les sufrages des électeurs pour les élections municipales des 15 et 23 mars, à la tête d'une liste baptisée "Ensemble, pour l'essor de Valençay". Face à lui, la liste conduite par Hervé Flavigny "Une énergie nouvelle à Valençay". Se présentant apolitique, cette liste dit vouloir "rompre avec le déclin et la morosité qu'il entraîne". Deux axes majeurs ont été définis pour ce programme : retrouver l'attractivité du territoire et privilégier "le bien vivre" à Valençay.

Pour enrayer le déclin démographique et le vieillissement de la population, Hervé Flavigny et ses co-listiers souhaitent mettre en place une politique "volontaire" pour le développement de l'économie locale et de l'emploi, en attirant notamment de nouvelles entreprises. Pour ce faire, la liste "Une énergie nouvelle à Valençay" veut doter la ville des "meilleurs moyens de communication numérique, un enjeu essentiel pour lutter contre la revitalisation de nos territoires ruraux".

Le programme prévoit également un développement de l'offre touristique en s'appuyant évidemment sur le château de Valençay qui est un atout considérable : "Le Château ne doit plus être seulement un lieu de visite ; il doit devenir un carrefour important de la vie culturelle dans la région. Des événements d'ampleur nationale seront créés et le site sera ouvert toute l'année".

Outre le développement des services de proximité, Hervé Flavigny et ses co-listiers veulent aussi répondre aux défis de la transition énergétique er environnementale, en privilégiant par exemple pour l'alimentation, les circuits courts ou en encourageant l'implantation d'exploitations maraichères et fruitières bio, sur le territoire de la commune. Cette liste veut aussi notamment, remplacer le parc de véhicules essence et diesel de la ville par des véhicules électriques. Sur les déchets, le tri sélectif est aussi jugé comme une priorité.

Enfin, a noter que la liste "Une énergie nouvelle à Valençay" veut renouer avec l'organisation d'une foire annuelle du vin et du fromage de Valençay.

La liste "Une énergie nouvelle pour Valençay"

FLAVIGNY Hervé 59 ans

CHAMINADE Nicole 71 ans

PLAULT Philippe 62 ans

LACHAUD Clarisse 48 ans

BOYER-PEREIRA Mickaël 38 ans

MIRAULT Sandrine 45 ans

MARQUET Jean-Patrick 63 ans

CONSTANT Emilie 35 ans

BOYER-PEREIRA Joël 35 ans

MAI Viviane 73 ans

LE COSQUER Laurent 52 ans

COQUEL Katarina 31 ans

BALLON Yohan 38 ans

DAVID Chantale 73 ans

DARTIGUELONGUE José 63 ans

BOURDIER Isabelle 53 ans

FLAVIGNY Brice 20 ans

AGOSTINELLI Colette 64 ans

LE CREURER Alain 59 ans