Municipales à Valentigney : la sécurité en question

Du cœur de ville au quartier des Buis, Valentigney, troisième ville de l'agglo, a son lot de délinquance et d'incivilités. La sécurité est tout naturellement l'un des thèmes de campagne.

Le maire sortant, Philippe Gautier, se targue d'avoir renforcé et armé la police municipale. "Nous avons crée un nouvel espace pour nos policiers municipaux. Mais en plus, on a quadruplé l'effectif. De un, nous sommes passés à quatre policiers municipaux qui sont aujourd'hui armés".

A gauche, on pose d'avantage la question sur l'angle de l'accueil des habitants. "Nous allons créer une maison de la tranquillité, de la sécurité et du bien-vivre ensemble qui sera un espace ouvert aux habitants qui permettra à l'ensemble des services de connaitre les dysfonctionnement, d'apporter des solutions et de mettre en place des actions de médiation pour vivre plus paisiblement dans cette ville", explique Claude-Françoise Saumier, leader de l'opposition et tête de la liste "Bien Vivre à Valentigney"

Le centriste François Sahler place sa campagne sur le thème de valeurs qu'il entend défendre avec vigueur s'il est élu. "Si je suis élu, je défendrais trois valeurs fondamentales qui sont le respect (le respect des gens, le respect de la nature, le respect des autorités). La deuxième valeur, c'est le dialogue et la troisième, la transparence".

Mais cette campagne boroillote est marquée par les tensions au sein de la majorité sortante, au point que le maire Philippe Gautier a été mis en minorité sur son budget. Ses adversaires François Sahler et Anne-Françoise Saumier en font un argument de campagne. Pour François Sahler, "C'est la première fois que ça arrive à Valentingey. C'est un désaveu du maire". Pour Claude-Françoise Saumier, "Arrivé en fin de mandat, un maire qui n'est plus en mesure de fédérer son équipe est une situation inédite à Valentigney."

L'intéressé, Philippe Gautier, prend acte. "C'est pas moi qui est mis en minorité. C'est le budget de la ville qui est mis en minorité".

Quatrième protagoniste de cette campagne boroillote : Michel Treppo pour Lutte Ouvrière. Le candidat Rassemblement National, Mike Boury, n'a pas réussi à boucler sa liste.