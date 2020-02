Municipales à Vence: Circulation, salle de spectacle, concertation, les vençois s'expriment

Toute cette semaine, dans le cadre des élections municipales de mars 2020, France Bleu Azur pose ses valises à Vence. Reportages, décryptages et doléances des habitants de cette ville du moyen pays azuréen.

Vence, France

Avec prés de 20.000 habitants, Vence est une ville qui compte dans la métropole niçoise. Elle est aussi capitale d'un territoire: le pays vençois qui regroupe Saint-Jeannet, La Gaude, Tourettes-sur-Loup, La Colle-sur-Loup et Saint-Paul-de-Vence. Toute cette semaine, France Bleu Azur est allé à la rencontre des vençois afin de leur demander ce qu'ils souhaitent pour leur ville. Ils interpellent les candidats aux élections municipales à travers nos reportages. Circulation intra-urbaine, liaisons en bus avec le littoral, équipements communaux, culture ou concertation citoyenne, les sujets sont nombreux pour les habitants qui voient Vence comme un gros "village". France Bleu Azur est au plus prés d'eux avec des reportages puis avec le Grand Oral de jeudi et 5 candidats autour de la table.