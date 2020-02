Municipales à Vesoul : Frédéric Bernabé, numéro un de la liste "Unis pour gagner"

Il avait annoncé sa candidature le 12 janvier 2020. Frédéric Bernabé est en tête de la liste "Unis pour gagner" aux élections municipales de Vesoul, en Haute-Saône. Le militant du PCF conduira une liste "citoyenne, solidaire et écologique", mais qui ne rassemble pas tous les partis de gauche.

Le Parti Communiste Français (PCF) et La France Insoumise (LFI) ne sont pas parvenus à se mettre d'accord avec le Parti Socialiste (PS) et Europe Ecologie - Les Verts (EELV) pour constituer une véritable liste d'union de la gauche. Frédéric Bernabé pourra toutefois compter sur des écologistes et des candidats du Réveil Citoyen notamment.

L'intégralité de la liste "Unis pour gagner" :

BERNABÉ Frédéric 66 ans Conseiller municipal et communautaire

CHARMY Nadia 50 ans Conseillère municipale. Ouvrière PSA. Syndicaliste

POYARD Sébastien 50 ans Professeur d'histoire-géographie

ARNOUX Pascale 61 ans Préparatrice en pharmacie

DENIS Philippe 60 ans Cadre territorial

FONTAINE Brigitte 62 ans Postière - Syndicaliste - Monde associatif

BAULLARD Pascal 56 ans Cadre des finances publiques. Syndicaliste

MELAABI Rachida 43 ans Assistante comptable

JUIF Philippe 54 ans Ecologiste. Technicien des réseaux

BANELLI Cindy 30 ans Assistante administrative

MORLOT Cyril 34 ans Conseiller municipal. En formation universitaire

GARRIDO Tania 41 ans Aide médico-psychologique

MOREL Jéremy 26 ans Ouvrier intérimaire

LANCON Catherine 65 ans Infirmière

CHABRAND Bruno 60 ans Demandeur d'emploi, en situation de handicap

FELLOUS BELGUEMARI Sabah 34 ans Accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH)

DROZ Pascal 59 ans Assistant social - Syndicaliste - Musicien

PARIS Evelyne 59 ans Assistante de direction

DANASSIÉ Arnaud 48 ans Informaticien. Monde associatif

RENARD Christine 64 ans Secrétaire médicale - Présidente du CASC

LAMBOLEZ Nicolas 46 ans Educateur spécialisé. Syndicaliste

NOGUES Yvette 63 ans Educatrice spécialisée

ARNOUX Hervé 62 ans Chargé de mission à la DDT

GRUNEVALD Marianna 44 ans Assistante administrative

DUQUESNOY Olivier 66 ans Encadrant sportif bénévole

MARTIN Bénédicte 39 ans Archéologue

POYARD Alexis 18 ans Etudiant en droit

POIROT Alexia 20 ans Etudiante

ZELMAT Boumedienne 58 ans Agent d'entretien. Animateur sportif

GUERRIN Fabienne 52 ans Professeure de lettres

DERAY Denis 69 ans Conducteur de trains. Syndicaliste. Mouvement associatif

ROBERT Marianne 69 ans Retraitée collectivités

MONNIN Gilles 66 ans Professeur des écoles en retraite

Les autres candidats au premier tour à Vesoul sont :